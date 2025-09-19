Что изменится для трех знаков зодиака до конца 2025 года

Фото: pexels

Астрологи уверены, что в конце 2025 года планетарные перестройки (Уран в Близнецах, Плутон и затмения) вызовут масштабные перемены, особенно у Тельцов, Раков и Козерогов. Это время трансформаций, внутренних сдвигов и завершения старых циклов, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Тельцов ожидает встряска ценностей и финансов. Возможны потери привычных источников дохода, неожиданные траты или переезд.

Пересмотр ценностей, завершение отношений, перемены в образе жизни. Специалисты советуют не бояться перемен, развивать новые навыки, диверсифицировать доходы. Пик перемен: сентябрь – сдвиги в деньгах, ноябрь – испытания в любви, декабрь – новая стабильность. Раков ждут эмоциональные и семейные перемены. Обострение семейных конфликтов, возможны примирения или важные открытия.

Конфликт между работой и домом, поиск баланса.

Старые травмы могут дать о себе знать – но это шанс для внутреннего роста. Пик перемен: сентябрь – первые волны, октябрь-ноябрь – кризисы, декабрь – гармонизация. Трудолюбивых Козерогов – переоценка статуса и карьеры Возможны увольнение, смена профессии, конфликты с начальством или внезапное признание.

Перестройка связей, переосмысление общественной роли. Этому знаку зодиака, как следует из публикации издания Ftimes, следует укреплять личные связи, не держаться за старые роли. Пик перемен: октябрь – взлом старого порядка, ноябрь–декабрь – формирование новой идентичности. Астрологи подчеркивают, что кризис – это перезапуск. Осень и зима 2025 могут стать началом новой версии вашей жизни. Как пройти этот период Избегайте резких решений.

Поддерживайте здоровье, режим сна и общение с близкими.

Не сопротивляйтесь переменам – они откроют новое. Ранее известный астролог Тамара Глоба заявила, что один из представителей зодиакального круга должен держать язык за зубами. Она уверена, что утонченным Весам стоит быть осторожным в разговорах.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: