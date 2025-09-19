#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Советы

Что изменится для трех знаков зодиака до конца 2025 года

удары судьбы, три знака, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 18:16 Фото: pexels
Астрологи уверены, что в конце 2025 года планетарные перестройки (Уран в Близнецах, Плутон и затмения) вызовут масштабные перемены, особенно у Тельцов, Раков и Козерогов. Это время трансформаций, внутренних сдвигов и завершения старых циклов, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Тельцов ожидает встряска ценностей и финансов.

  • Возможны потери привычных источников дохода, неожиданные траты или переезд.
  • Пересмотр ценностей, завершение отношений, перемены в образе жизни.

Специалисты советуют не бояться перемен, развивать новые навыки, диверсифицировать доходы.

Пик перемен: сентябрь – сдвиги в деньгах, ноябрь – испытания в любви, декабрь – новая стабильность.

Раков ждут эмоциональные и семейные перемены.

  • Обострение семейных конфликтов, возможны примирения или важные открытия.
  • Конфликт между работой и домом, поиск баланса.
  • Старые травмы могут дать о себе знать – но это шанс для внутреннего роста.

Пик перемен: сентябрь – первые волны, октябрь-ноябрь – кризисы, декабрь – гармонизация.

Трудолюбивых Козерогов – переоценка статуса и карьеры

  • Возможны увольнение, смена профессии, конфликты с начальством или внезапное признание.
  • Перестройка связей, переосмысление общественной роли.

Этому знаку зодиака, как следует из публикации издания Ftimes, следует укреплять личные связи, не держаться за старые роли.

Пик перемен: октябрь – взлом старого порядка, ноябрь–декабрь – формирование новой идентичности.

Астрологи подчеркивают, что кризис – это перезапуск.

Осень и зима 2025 могут стать началом новой версии вашей жизни.

Как пройти этот период

  • Избегайте резких решений.
  • Поддерживайте здоровье, режим сна и общение с близкими.
  • Не сопротивляйтесь переменам – они откроют новое.

Ранее известный астролог Тамара Глоба заявила, что один из представителей зодиакального круга должен держать язык за зубами. Она уверена, что утонченным Весам стоит быть осторожным в разговорах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
10:02, 16 ноября 2022
Началась встреча Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматы
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 58
16:33, 13 июня 2019
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 58
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2018 г. (июль, август, сентябрь)
15:48, 18 октября 2018
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2018 г. (июль, август, сентябрь)
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: