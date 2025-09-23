#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
545.01
642.84
6.52
Советы

Эксперт рассказал, какие продукты помогут победить анемию

анемия, дефицит, железо, еда, блюда , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 01:50 Фото: pixabay
Субпродукты, богатые железом, могут стать эффективным дополнением к рациону при анемии, сообщает Zakon.kz.

Об этом "Газете.Ru" рассказал шеф-повар, основатель онлайн-академии здорового питания "ЗОЖигай" и автор мастер-классов по антиэйдж-кухне Сергей Леонов.

По его словам, лидерами по содержанию железа являются куриная печень (13 мг), куриные сердечки (9 мг), говяжья печень (7 мг) и говяжий язык (2,6 мг).

Эксперт отметил, что при дефиците железа органы начинают испытывать нехватку кислорода, что приводит к слабости, быстрой утомляемости, снижению иммунитета, гормональным сбоям и проблемам в работе внутренних систем.

Леонов подчеркнул, что женщинам необходимо не менее 18 мг железа в сутки, а при анемии потребность возрастает. Наиболее эффективно усваивается гемовое железо животного происхождения. При этом даже если врач назначает препараты железа, скорректированный рацион остается важной частью терапии.

"Не стоит бояться субпродуктов. Из них можно приготовить массу блюд, где ингредиенты не сразу распознаются: говяжья печень – это печеночный торт со сливочно-грибным кремом, куриная печень – воздушный паштет-суфле под мармеладом, а потрошки – запеченная самса", – объяснил шеф-повар.

Он добавил, что во многих странах блюда из субпродуктов считаются деликатесами: французские террины и фуа-гра, грузинский кучмачи, немецкий зельц, шотландский хаггис и аргентинская парильяда. Все они, по словам Леонова, помогают восполнить запасы железа и витаминов группы B.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач перечислил важные анализы, которые необходимо сдавать после 50 лет. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Врач перечислил важные анализы, которые необходимо сдавать после 50 лет
19:40, 23 сентября 2025
Врач перечислил важные анализы, которые необходимо сдавать после 50 лет
Астролог предрекла беды одному знаку зодиака на работе
17:43, 23 сентября 2025
Астролог предрекла беды одному знаку зодиака на работе
Кусают ли мухи и чем это грозит
12:54, 23 сентября 2025
Кусают ли мухи и чем это грозит
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: