Эксперт рассказал, какие продукты помогут победить анемию

Субпродукты, богатые железом, могут стать эффективным дополнением к рациону при анемии, сообщает Zakon.kz.

Об этом "Газете.Ru" рассказал шеф-повар, основатель онлайн-академии здорового питания "ЗОЖигай" и автор мастер-классов по антиэйдж-кухне Сергей Леонов.

По его словам, лидерами по содержанию железа являются куриная печень (13 мг), куриные сердечки (9 мг), говяжья печень (7 мг) и говяжий язык (2,6 мг).

Эксперт отметил, что при дефиците железа органы начинают испытывать нехватку кислорода, что приводит к слабости, быстрой утомляемости, снижению иммунитета, гормональным сбоям и проблемам в работе внутренних систем.

Леонов подчеркнул, что женщинам необходимо не менее 18 мг железа в сутки, а при анемии потребность возрастает. Наиболее эффективно усваивается гемовое железо животного происхождения. При этом даже если врач назначает препараты железа, скорректированный рацион остается важной частью терапии.

"Не стоит бояться субпродуктов. Из них можно приготовить массу блюд, где ингредиенты не сразу распознаются: говяжья печень – это печеночный торт со сливочно-грибным кремом, куриная печень – воздушный паштет-суфле под мармеладом, а потрошки – запеченная самса", – объяснил шеф-повар.

Он добавил, что во многих странах блюда из субпродуктов считаются деликатесами: французские террины и фуа-гра, грузинский кучмачи, немецкий зельц, шотландский хаггис и аргентинская парильяда. Все они, по словам Леонова, помогают восполнить запасы железа и витаминов группы B.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.



Ранее врач перечислил важные анализы, которые необходимо сдавать после 50 лет.

