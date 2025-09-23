#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Советы

Врач перечислил важные анализы, которые необходимо сдавать после 50 лет

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 19:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Испанский врач Мария Хесус Гонсалес рассказала, какие медицинские обследования особенно важны для людей старше 50 лет, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию La Nueva España она отметила, что в этом возрасте в организме начинают происходить значительные изменения: снижается мышечная масса, увеличиваются жировые отложения в области живота, повышается жесткость сосудов, уменьшается плотность костей, могут ухудшаться зрение и слух, а также проявляться гормональный дисбаланс.

Чтобы вовремя выявить возможные риски для здоровья, Гонсалес рекомендует сдавать общий анализ крови, липидный профиль, проверять уровень глюкозы, витамина D и гормонов щитовидной железы. Кроме того, важно контролировать работу печени и почек.

Эти исследования, по словам врача, позволяют оценить состояние сердечно-сосудистой системы, метаболические показатели и предупредить возможные долгосрочные осложнения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач объяснил, почему витамины могут спровоцировать рак. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Ученые разгадали тайну гигантских кратеров в Сибири
18:55, Сегодня
Ученые разгадали тайну гигантских кратеров в Сибири
Ученые назвали идеальное время для ужина
18:16, 20 сентября 2025
Ученые назвали идеальное время для ужина
Врач объяснил, почему витамины могут спровоцировать рак
19:32, 19 сентября 2025
Врач объяснил, почему витамины могут спровоцировать рак
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: