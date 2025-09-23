Врач перечислил важные анализы, которые необходимо сдавать после 50 лет

Испанский врач Мария Хесус Гонсалес рассказала, какие медицинские обследования особенно важны для людей старше 50 лет, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию La Nueva España она отметила, что в этом возрасте в организме начинают происходить значительные изменения: снижается мышечная масса, увеличиваются жировые отложения в области живота, повышается жесткость сосудов, уменьшается плотность костей, могут ухудшаться зрение и слух, а также проявляться гормональный дисбаланс.

Чтобы вовремя выявить возможные риски для здоровья, Гонсалес рекомендует сдавать общий анализ крови, липидный профиль, проверять уровень глюкозы, витамина D и гормонов щитовидной железы. Кроме того, важно контролировать работу печени и почек.

Эти исследования, по словам врача, позволяют оценить состояние сердечно-сосудистой системы, метаболические показатели и предупредить возможные долгосрочные осложнения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.



