Казахстанская бабушка 48 внуков каждое утро начинает с пробежки

84-летняя жительница области Жетысу Бактыбала Касымова начинает утро с пробежки, сообщает Zakon.kz.

У Бактыбалы-апа 48 внуков и 38 правнуков, передает телеканал "24kz". Все они радуют бабушку маленькими победами. Теперь она с нетерпением ждет появления на свет праправнуков и абсолютно уверена, что понянчить их непременно удастся. Ведь она давно открыла для себя секрет долголетия.

В своем селе Талды она единственная долгожительница, которая без проблем может пробежать пару километров, причем в гору. Начала бегать в 50 лет и с тех пор не пропускает тренировки уже 35 лет.

"Если пропущу пробежку, начинаю болеть. У нас в селе моих ровесников практически не осталось. А если и есть, они постоянно болеют, не ходят уже. Первое время односельчане вообще меня не понимали, некоторые даже осуждали, но я не обращала внимания. Сейчас пожинаю плоды. Я всегда бодра и здорова, чего желаю и другим", – поделилась сельская бегунья.

А в Астане 77-летняя женщина регулярно занимается фитнесом.