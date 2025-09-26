#АЭС в Казахстане
Советы

Гороскоп на 26 сентября: тишина скажет больше

Гороскоп на 26 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 07:55 Фото: pixabay
Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 26 сентября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Овнам стоит стремиться к равновесию. Чрезмерная активность может вымотать. Баланс сохранит энергию. Космический совет: ищите середину пути.

Телец

Рекомендуется уделить внимание отдыху. Чрезмерная работа уводит от гармонии. Важно остановиться. Космический совет: следуйте ритму покоя.

Близнецы

Полезно искать баланс между словами и молчанием. Иногда тишина говорит больше. Сегодня это особенно ценно. Космический совет: слушайте паузы речи.

Рак

Стоит гармонизировать внутренний мир. Спокойствие даст ясность. Ваши решения станут вернее. Космический совет: ищите свет в тишине.

Лев

Львам полезно сохранять золотую середину в амбициях. Чрезмерное давление снизит результат. Баланс подарит уважение. Космический совет: следуйте мере силы.

Дева

Стоит уравновесить работу и отдых. Ваш организм нуждается в гармонии. Это придаст ясности.

Весы

Рекомендуется проявить свое истинное качество – стремление к гармонии. Ваши шаги помогут примирить противоречия. Завтра это принесет радость. Космический совет: ищите равновесие в сердцах.

Скорпион

Полезно уравновесить эмоции. Глубокие чувства стоит направить в созидание. Это принесет силу. Космический совет: следуйте свету глубин.

Стрелец

Стрельцам стоит найти баланс между свободой и обязанностями. Чрезмерное стремление к новому уводит от стабильности. Гармония даст радость. Космический совет: слушайте зов равновесия.

Козерог

Рекомендуется не перегружать себя. Важно чередовать усилие и отдых. Так сохраните продуктивность. Космический совет: ищите силу в покое.

Водолей

Водолеям полезно сбалансировать мысли. Умственная активность требует паузы. В тишине придут новые идеи. Космический совет: следуйте дыханию равновесия.

Рыбы

Стоит искать гармонию в душе. Чрезмерные переживания отнимают силы. Баланс подарит ясность. Космический совет: слушайте шепот спокойствия.

А, если вам не хочется спокойствия, то можно посмотреть, как разворачивались нешуточные страсти после смерти Бенджамина Гиннесса – магната, сделавшего из семейной пивоварни мировой бренд.

