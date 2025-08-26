Аллергия под маской осени: что скрывает золотой сезон
Мы привыкли думать, что аллергия – это про весну: цветет все подряд, в воздухе вьется пыльца, тополиный пух летает, как снег в июне... А осенью вроде бы все отцвело и осыпалось. Ну, почти.
С приходом осени на сцену выходят новые "звезды" аллергического фронта. Точнее антагонисты :
- Сорные травы (амброзия, полынь, лебеда). Они цветут до самого октября и вполне способны устроить вам фейерверк симптомов.
- Плесень. Дожди, опавшие листья, подвалы, балконы, влажные стены и плохо проветриваемые комнаты превращаются в еще один повод для беспричинных слез.
- Пылевые клещи обожают включенное отопление, сухой воздух и закрытые окна. В тепле и уюте они впадают в бешеную активность.
- Домашняя пыль. С приходом отопительного сезона она становится злее, суше и летает по квартире с особым азартом.
"В южных регионах Казахстана цветение некоторых растений, таких как полынь и амброзия, может продолжаться до самых холодов: с июля по ноябрь, пока не выпадет снег. Именно поэтому осенью многие страдают от обострений аллергии", – объясняет врач-аллерголог Мария Демченко.
Почему мы часто путаем аллергию с простудой?
Потому что симптомы похожи: насморк, чихание, легкая усталость. Но есть несколько нюансов. Простуда чаще сопровождается температурой, болью в горле и проходит за 5-7 дней. Аллергия же может тянуться неделями, при этом вы можете чувствовать себя относительно бодро, но нос будет заложен, а глаза чесаться и слезиться.
Мы обратились за разъяснениями к заведующей кафедрой аллергологии и клинической иммунологии, доктору медицинских наук, профессору в аллергоцентре профессорской клиники Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова Жанат Испаевой. Она рассказала нам, как обезопасить себя и отличить аллергию от осенней простуды.
"Симптомы аллергии проявляются иначе, чем при простуде. Начало может быть внезапным и часто связано с контактом с определенным аллергеном. Например, в период сезонного цветения или при контакте с животными". Жанат Испаева
Основные признаки:
- прозрачные, водянистые выделения из носа;
- сильный зуд в носу, глазах, горле и ушах;
- частое приступообразное чихание;
- слезотечение;
- покраснение глаз.
"Аллергия обычно протекает без повышения температуры, но может сопровождаться заложенностью носа из-за отека слизистой или скопления секрета. Иногда появляется сухой, "лающий" кашель, особенно если слизь стекает по задней стенке глотки. Симптомы могут сохраняться в течение нескольких недель или даже месяцев", – поясняет профессор, врач-аллерголог Жанат Испаева.
Материал по теме
Еще один характерный признак – утренние и вечерние обострения. Вы можете просыпаться с ощущением, что нос вообще "отключился от системы", а днем все становится чуть полегче. Или, наоборот, как только заходите домой с улицы, сразу начинается "концерт": чихание, слезы и зуд.
5 мифов, в которые верят многие:
1. У меня не может быть аллергии, я же взрослый человек!
На самом деле аллергия может проявиться в любом возрасте, даже если раньше вы с ней не сталкивались.
2. Просто осенняя простуда, ничего страшного.
Если "простуда" длится три недели и не сопровождается температурой, это уже подозрительно.
3. Пройдет само, нет смысла наводить панику.
Может, и пройдет… весной. А пока ваше тело продолжает бороться с воображаемой угрозой, вы чувствуете себя хуже, чем нужно.
4. Надо пить витамины и укреплять иммунитет.
Парадокс в том, что как раз иммунитет при аллергии работает слишком активно, только не туда.
5. Аллергия – это навсегда.
Современные методы лечения, например аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), позволяют существенно снизить или полностью убрать реакцию.
"Сезонная аллергия сопровождается не только классическими симптомами – чиханием, зудом, слезотечением и заложенностью носа, но и общим ухудшением самочувствия. У пациентов часто наблюдаются хроническая усталость, слабость, головокружение, снижение работоспособности, раздражительность и даже признаки депрессии. Это связано как с самой аллергической реакцией, так и с эмоциональным стрессом от постоянной борьбы с симптомами. Характерны нарушения сна, частые пробуждения, трудности с засыпанием, дневная сонливость. Все это влияет на настроение и может вызывать нервозность и резкие перепады эмоционального состояния в период обострения". Жанат Испаева
Что делать, чтобы осень не превратилась в "чихательный сезон"?
- Пройдите тесты на аллергены. Это быстро, не страшно и дает много полезной информации.
- Проветривайте помещение, но не в пик пыльцы (рано утром и вечером).
- Стирайте одежду и мойте голову после улицы, пыльца оседает везде.
- Убирайте дома влажным способом, не раздувайте пыль веником.
А между тем с аллергией можно и нужно жить полноценно. Это не приговор и не "особенность организма", с которой надо просто смириться.
"Даже легкая аллергия вызывает в организме выработку гистамина и других медиаторов воспаления. Это дает эффект "разбитости", снижения концентрации, сонливости, как будто человек все время не высыпается", – объясняет врач-аллерголог Мария Демченко.
Главное – вовремя выяснить, что именно вызывает реакцию, и подобрать подходящее лечение вместе со специалистом.
Есть мнение, что аллергия – это ошибка иммунитета. Так ли это на самом деле?
Классическое определение аллергии – это гиперчувствительность организма к веществам внешней и внутренней среды, к так называемым аллергенам.
Профессор Жанат Испаева объяснила, что термин "аллергия" был впервые введен в начале XX века австрийским педиатром Клеменсом Пирке, который заметил необычные реакции у детей на вакцины.
"Еще задолго до этого арабский врач и ученый Авиценна в своих трудах описывал реакции на пищу, такие как мед, халва и хлопковое масло, а также упоминал "весенний насморк" во время цветения трав. Гиппократ исследовал астму и описал ее как спастическое заболевание", – рассказывает профессор, врач-аллерголог Жанат Испаева.
При аллергии иммунная система запускает неадекватную защитную реакцию, приводящую к воспалению слизистых оболочек, кожному зуду, насморку, кашлю, а в тяжелых случаях к анафилактическому шоку.
Аллергические заболевания – это хронические, генетически предопределенные состояния. Аллергия часто передается по наследству, так как ее основа заложена в генах.
Материал по теме
"Современная медицина пока не в силах изменить генетическую предрасположенность, поэтому полностью избавиться от болезни невозможно. Однако при своевременном лечении и профилактике симптомы можно эффективно контролировать". Профессор, врач-аллерголог Жанат Испаева
Аллергия – не приговор, а просто "особенность характера" вашей иммунной системы. Да, она может капризничать, как избалованный ребенок, устраивать сцены при виде пыльцы или кусочка арахиса. Но с ней можно договориться, если знать, как это сделать.
Вместо того чтобы каждую осень превращаться в грустный набор симптомов с салфетками в одной руке и каплями в другой, вы можете вернуть себе свои ощущения: вкус кофе по утрам, яркость красок, свежесть воздуха, теплое солнце на коже. Не закрывайте глаза на симптомы, возьмите их под контроль. Пусть ваша осень будет не заложенной, а золотой.