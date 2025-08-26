#АЭС в Казахстане
Статьи

Аллергия под маской осени: что скрывает золотой сезон

осеннее обострение аллергии, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 16:09 Фото: Zakon.kz
Каждый год с приходом сентября вместо уютной прохлады – заложенный нос, бесконечные чихания и зуд в глазах, будто вы искупались в хлорке. Температуры нет, а состояние тянется неделями. Поздравляем – это осенняя аллергия. Zakon.kz поговорил со специалистами и выяснил, как защититься.

Мы привыкли думать, что аллергия – это про весну: цветет все подряд, в воздухе вьется пыльца, тополиный пух летает, как снег в июне... А осенью вроде бы все отцвело и осыпалось. Ну, почти.

С приходом осени на сцену выходят новые "звезды" аллергического фронта. Точнее антагонисты :

  • Сорные травы (амброзия, полынь, лебеда). Они цветут до самого октября и вполне способны устроить вам фейерверк симптомов.
  • Плесень. Дожди, опавшие листья, подвалы, балконы, влажные стены и плохо проветриваемые комнаты превращаются в еще один повод для беспричинных слез.
  • Пылевые клещи обожают включенное отопление, сухой воздух и закрытые окна. В тепле и уюте они впадают в бешеную активность.
  • Домашняя пыль. С приходом отопительного сезона она становится злее, суше и летает по квартире с особым азартом.
"В южных регионах Казахстана цветение некоторых растений, таких как полынь и амброзия, может продолжаться до самых холодов: с июля по ноябрь, пока не выпадет снег. Именно поэтому осенью многие страдают от обострений аллергии", – объясняет врач-аллерголог  Мария Демченко.

Почему мы часто путаем аллергию с простудой?

Потому что симптомы похожи: насморк, чихание, легкая усталость. Но есть несколько нюансов. Простуда чаще сопровождается температурой, болью в горле и проходит за 5-7 дней. Аллергия же может тянуться неделями, при этом вы можете чувствовать себя относительно бодро, но нос будет заложен, а глаза чесаться и слезиться.

Мы обратились за разъяснениями к заведующей кафедрой аллергологии и клинической иммунологии, доктору медицинских наук, профессору в аллергоцентре профессорской клиники Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова Жанат Испаевой. Она рассказала нам, как обезопасить себя и отличить аллергию от осенней простуды.

"Симптомы аллергии проявляются иначе, чем при простуде. Начало может быть внезапным и часто связано с контактом с определенным аллергеном. Например, в период сезонного цветения или при контакте с животными". Жанат Испаева

Основные признаки:

  • прозрачные, водянистые выделения из носа;
  • сильный зуд в носу, глазах, горле и ушах;
  • частое приступообразное чихание;
  • слезотечение;
  • покраснение глаз.
"Аллергия обычно протекает без повышения температуры, но может сопровождаться заложенностью носа из-за отека слизистой или скопления секрета. Иногда появляется сухой, "лающий" кашель, особенно если слизь стекает по задней стенке глотки. Симптомы могут сохраняться в течение нескольких недель или даже месяцев", – поясняет профессор, врач-аллерголог Жанат Испаева.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 16:09
Названы шесть видов плесени, которые могут вызывать аллергию

Еще один характерный признак – утренние и вечерние обострения. Вы можете просыпаться с ощущением, что нос вообще "отключился от системы", а днем все становится чуть полегче. Или, наоборот, как только заходите домой с улицы, сразу начинается "концерт": чихание, слезы и зуд.

5 мифов, в которые верят многие:

1. У меня не может быть аллергии, я же взрослый человек!

На самом деле аллергия может проявиться в любом возрасте, даже если раньше вы с ней не сталкивались.

2. Просто осенняя простуда, ничего страшного.

Если "простуда" длится три недели и не сопровождается температурой, это уже подозрительно.

3. Пройдет само, нет смысла наводить панику.

Может, и пройдет… весной. А пока ваше тело продолжает бороться с воображаемой угрозой, вы чувствуете себя хуже, чем нужно.

4. Надо пить витамины и укреплять иммунитет.

Парадокс в том, что как раз иммунитет при аллергии работает слишком активно, только не туда.

5. Аллергия – это навсегда.

Современные методы лечения, например аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), позволяют существенно снизить или полностью убрать реакцию.

"Сезонная аллергия сопровождается не только классическими симптомами – чиханием, зудом, слезотечением и заложенностью носа, но и общим ухудшением самочувствия. У пациентов часто наблюдаются хроническая усталость, слабость, головокружение, снижение работоспособности, раздражительность и даже признаки депрессии. Это связано как с самой аллергической реакцией, так и с эмоциональным стрессом от постоянной борьбы с симптомами. Характерны нарушения сна, частые пробуждения, трудности с засыпанием, дневная сонливость. Все это влияет на настроение и может вызывать нервозность и резкие перепады эмоционального состояния в период обострения". Жанат Испаева

Что делать, чтобы осень не превратилась в "чихательный сезон"?

  • Пройдите тесты на аллергены. Это быстро, не страшно и дает много полезной информации.
  • Проветривайте помещение, но не в пик пыльцы (рано утром и вечером).
  • Стирайте одежду и мойте голову после улицы, пыльца оседает везде.
  • Убирайте дома влажным способом, не раздувайте пыль веником.

А между тем с аллергией можно и нужно жить полноценно. Это не приговор и не "особенность организма", с которой надо просто смириться.

"Даже легкая аллергия вызывает в организме выработку гистамина и других медиаторов воспаления. Это дает эффект "разбитости", снижения концентрации, сонливости, как будто человек все время не высыпается", – объясняет врач-аллерголог  Мария Демченко.

Главное – вовремя выяснить, что именно вызывает реакцию, и подобрать подходящее лечение вместе со специалистом.

Есть мнение, что аллергия – это ошибка иммунитета. Так ли это на самом деле?

Классическое определение аллергии – это гиперчувствительность организма к веществам внешней и внутренней среды, к так называемым аллергенам.

Профессор Жанат Испаева объяснила, что термин "аллергия" был впервые введен в начале XX века австрийским педиатром Клеменсом Пирке, который заметил необычные реакции у детей на вакцины.

"Еще задолго до этого арабский врач и ученый Авиценна в своих трудах описывал реакции на пищу, такие как мед, халва и хлопковое масло, а также упоминал "весенний насморк" во время цветения трав. Гиппократ исследовал астму и описал ее как спастическое заболевание", – рассказывает профессор, врач-аллерголог Жанат Испаева.

При аллергии иммунная система запускает неадекватную защитную реакцию, приводящую к воспалению слизистых оболочек, кожному зуду, насморку, кашлю, а в тяжелых случаях к анафилактическому шоку.

Аллергические заболевания – это хронические, генетически предопределенные состояния. Аллергия часто передается по наследству, так как ее основа заложена в генах.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 16:09
Как восстановить режим сна перед учебным годом
"Современная медицина пока не в силах изменить генетическую предрасположенность, поэтому полностью избавиться от болезни невозможно. Однако при своевременном лечении и профилактике симптомы можно эффективно контролировать". Профессор, врач-аллерголог Жанат Испаева

Аллергия – не приговор, а просто "особенность характера" вашей иммунной системы. Да, она может капризничать, как избалованный ребенок, устраивать сцены при виде пыльцы или кусочка арахиса. Но с ней можно договориться, если знать, как это сделать.

Вместо того чтобы каждую осень превращаться в грустный набор симптомов с салфетками в одной руке и каплями в другой, вы можете вернуть себе свои ощущения: вкус кофе по утрам, яркость красок, свежесть воздуха, теплое солнце на коже. Не закрывайте глаза на симптомы, возьмите их под контроль. Пусть ваша осень будет не заложенной, а золотой.

Асель Аукешева
