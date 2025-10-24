#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Чем заменить шарф осенью 2025 года: в моду входит тренд "эстетика девушки-босса"

чем заменить шарф, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 19:33 Фото: pixabay
Редакторы Vogue дали совет модницам, чем заменить шарф осенью 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание, альтернативой станет галстук – традиционно мужской аксессуар. В том числе возникновению тренда способствовал хештег в соцсетях #GirlBossAesthetic ("эстетика девушки-босса"), под которым публиковали образы со строгими костюмами, идеально выглаженными рубашками, кожаными лоферами и галстуками различных фасонов и цветов.

Отмечается, что галстуки включили в свои новые коллекции такие бренды, как Saint Laurent, Gucci, Miu Miu и Valentino. В свою очередь журналисты посоветовали сочетать их со структурированными пиджаками и белыми рубашками, кожаными куртками и плащами, а также составлять с галстуками монохромные образы.

Ранее стилист назвал тренд, приходящий на замену clean girl.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
