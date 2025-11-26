#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.4
598.13
6.55
Советы

Гороскоп на 26 ноября: не беседуйте на спорные темы

Гороскоп на 26 ноября, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 08:03 Фото: pixabay
Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 26 ноября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня все в вашей жизни стремительно начнет изменяться к лучшему. Правда, для этого придется выполнить несколько условий. В частности, от вас потребуется полное согласие и горячее желание взаимодействовать с окружающими.

Телец

Постарайтесь сегодня вести себя так, чтобы вас не в чем было упрекнуть. Окружающие будут настроены весьма негативно по отношению к вам и постараются повесить на вас максимальное количество собак.

Близнецы

Сегодняшний день пройдет под знаком согласия и взаимной лояльности. Это здорово, однако будьте бдительны.

Рак

Вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями, а то как бы судьба не подбросила вам реальный повод для расстройства.

Лев

Сегодня вы будете большим оригиналом, что, как ни странно, не будет вызывать у окружающих неприятия. Ваша изобретательность даже заслужит похвалы. Другой вопрос – что с этой похвалой делать?

Дева

Сегодняшний день будет характерен дружественной атмосферой как дома, так и вне его пределов. От вас требуется только не нарушать ее.

Весы

Все глаза и уши, которые только найдутся в радиусе 100 м от вас, завтра будут интересоваться исключительно вашей персоной. Придется очень внимательно следить за своими действиями и словами.

Скорпион

Побудьте сегодня нежным и любящим – и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы – они могут перерасти в настоящие баталии, возможно даже не без рукоприкладства.

Стрелец

Сегодня темп жизни может резко замедлиться. То ли температура воздуха резко упадет, то ли не выспитесь.

Козерог

Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дома в тапочках.

Водолей

Сегодня от вас не потребуется больших усилий, чтобы не нажить себе неприятностей. Просто будьте там, где вас ждут в назначенное время.

Рыбы

Сегодня вам, возможно, будет брошен вызов. Примите его так, будто вы занимаетесь этим ежедневно, это обескуражит противника.

Чтобы поймать вдохновение перед работой, посмотрите, как Мелания Трамп встретила в Белом доме рождественскую елку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Гороскоп на 25 ноября: найдите пару часов для отдыха
08:08, 25 ноября 2025
Гороскоп на 25 ноября: найдите пару часов для отдыха
Гороскоп на 26 сентября: тишина скажет больше
07:55, 26 сентября 2025
Гороскоп на 26 сентября: тишина скажет больше
Гороскоп на 17 ноября: пора отдохнуть
08:11, 17 ноября 2025
Гороскоп на 17 ноября: пора отдохнуть
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: