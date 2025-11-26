Гороскоп на 26 ноября: не беседуйте на спорные темы

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 26 ноября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня все в вашей жизни стремительно начнет изменяться к лучшему. Правда, для этого придется выполнить несколько условий. В частности, от вас потребуется полное согласие и горячее желание взаимодействовать с окружающими.

Телец

Постарайтесь сегодня вести себя так, чтобы вас не в чем было упрекнуть. Окружающие будут настроены весьма негативно по отношению к вам и постараются повесить на вас максимальное количество собак.

Близнецы

Сегодняшний день пройдет под знаком согласия и взаимной лояльности. Это здорово, однако будьте бдительны.

Рак

Вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями, а то как бы судьба не подбросила вам реальный повод для расстройства.

Лев

Сегодня вы будете большим оригиналом, что, как ни странно, не будет вызывать у окружающих неприятия. Ваша изобретательность даже заслужит похвалы. Другой вопрос – что с этой похвалой делать?

Дева

Сегодняшний день будет характерен дружественной атмосферой как дома, так и вне его пределов. От вас требуется только не нарушать ее.

Весы

Все глаза и уши, которые только найдутся в радиусе 100 м от вас, завтра будут интересоваться исключительно вашей персоной. Придется очень внимательно следить за своими действиями и словами.

Скорпион

Побудьте сегодня нежным и любящим – и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы – они могут перерасти в настоящие баталии, возможно даже не без рукоприкладства.

Стрелец

Сегодня темп жизни может резко замедлиться. То ли температура воздуха резко упадет, то ли не выспитесь.

Козерог

Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дома в тапочках.

Водолей

Сегодня от вас не потребуется больших усилий, чтобы не нажить себе неприятностей. Просто будьте там, где вас ждут в назначенное время.

Рыбы

Сегодня вам, возможно, будет брошен вызов. Примите его так, будто вы занимаетесь этим ежедневно, это обескуражит противника.

