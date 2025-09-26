Какая обувь на каблуке опасна для ног

Кандидат медицинских наук Кирилл Казаков предупредил о том, что хождение на каблуке нарушает естественное функционирование стопы, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" он отметил, что больше всего вредна обувь на высоком каблуке с узким носом – она приводит к сдавливанию сосудов и нервов, что может вызывать онемение, боль в ногах и нарушение кровообращения.

"Обувь на высоких каблуках (шпильках) бывает с узкими носками, при ее ношении третьи пальцы стоп приподнимаются, а первые и пятые – опускаются. Если говорить коротко, пальцы располагаются волнообразно", – рассказал врач.

По его словам, каблуки также смещают центр тяжести и изменяют точки опоры, что повышает риск травм, а постоянное давление на переднюю часть стопы также привести к деформации пальцев, врастанию ногтей, появлению мозолей и плоскостопию. Особенно страдает первый палец – со временем давление на него может вызвать вальгусную деформацию ("косточку"), обратил внимание врач.

Чтобы снизить вред от обуви на каблуке, Казаков посоветовал ходить в ней медленно и с коротким шагом, избегать мягких и неровных поверхностей (грунта, газонов), а также быть особенно осторожными на лестницах. При первых признаках боли врач порекомендовал переобуваться в более удобную обувь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача или советам специалиста.



