Названа неожиданная опасность популярного вида обуви

Ученые Пермского Политеха (Россия) предупредили: популярные кроксы, ставшие элементом городской моды и повседневного гардероба, могут быть опасны для здоровья, сообщает Zakon.kz.

По данным Газеты.Ru, несмотря на комфорт и практичность, их конструкция не обеспечивает стопе необходимой фиксации и поддержки.

Доцент кафедры "Вычислительная математика, механика и биомеханика" Владислав Никитин объясняет, что нога в кроксах совершает избыточные движения, а мышцы ног и спины вынуждены компенсировать нестабильность. Это нарушает естественный перекат стопы и приводит к неправильному распределению нагрузки, повышая риск подвернуть ногу.

Кратковременное ношение вызывает усталость, а длительное способно спровоцировать хронические проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Особенно вредны такие сабо для людей с плоскостопием, высоким сводом стопы или слабым связочным аппаратом, поскольку обувь не имеет жесткого супинатора и не позволяет корректно использовать ортопедические стельки.

К рискам прилагаются и гигиенические факторы.

"Влажная и теплая среда внутри обуви – идеальный инкубатор для бактерий и грибков, если не мыть и не просушивать кроксы после каждого использования", – добавила доцент кафедры "Химия и биотехнологии" ПНИПУ Анастасия Зорина.

В такой среде активно размножаются стафилококки, коринебактерии и грибки, вызывающие микозы.

Эксперты признают, что у кроксов есть и преимущества: они удобны для пляжа, походов в душ или прогулок по воде, где важна легкая дезинфекция и защита от острых предметов. Но для длительной ходьбы, работы "на ногах" и тем более для спорта они непригодны.

