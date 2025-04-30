Как ходьба может довести до больницы
Специалист подчеркивает, что во время ходьбы важно следить за своим состоянием и отдыхать при наступлении усталости.
Так, выраженное утомление во время или после ходьбы, болезненность в мышцах и суставах – признаки неправильной техники. При проявлении этих симптомов следует прекратить ходьбу и обратиться к лечащему врачу.
Перед тем, как заниматься ходьбой на длительные дистанции, надо обязательно подготовиться.
- Перед началом ходьбы рекомендуется проконсультироваться с врачом для диагностирования заболеваний внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. Специалист подберет режим и темп ходьбы, а также определит, есть ли противопоказания.
- Перед ходьбой провести разминку.
- Начинать ходить с коротких дистанций.
- Выбирать ровную поверхность и обувь, так как ходьба по неровной поверхности или в неправильной обуви может привести к вывихам, растяжениям и другим повреждениям.
- Обратите внимание на технику ходьбы. Правильная походка поможет избежать перенапряжения мышц и повреждения суставов.
Казаков утверждает, что шаг можно расценивать как удар стопы о поверхность.
Поэтому ходить нужно в правильной обуви. Мягкая эластичная подошва обеспечивает хорошую амортизацию, снижая давление на внутрисуставные хрящевые поверхности. Так нога не подвернется на первом же камне или кочке.
Конечно же, как отмечено в публикации издания АиФ, еще важно подстраиваться под определенные метеоусловия – использовать соответствующую одежду и обувь. Для занятий ходьбой в жаркую погоду рекомендуется выбирать более прохладное время дня. Не занимайтесь ходьбой под открытым солнцем.
Также специалист считает, что очень большую роль играет техника, новичкам потребуется пара тренировок с инструктором, чтобы освоить ее.
"Существует теория, что для максимальной пользы человеку необходимо не меньше десяти тысяч шагов в день, но если вы не можете пройти, важно не концентрироваться на ней. Точных рекомендаций, сколько можно ходить, нет, потому что это зависит от многих факторов, таких как возраст и состояние здоровья. Помните, что регулярная и правильная нагрузка даже в пять тысяч шагов положительно скажется на вашем опорно-двигательном аппарате".Кирилл Казаков
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