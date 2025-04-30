Как ходьба может довести до больницы

Кандидат медицинских наук Кирилл Казаков объяснил, когда ходьба может быть вредной. По его словам, главной проблемой ходьбы на длительные дистанции является перегрузка суставов. Чаще всего страдают коленные и тазобедренные суставы, сообщает Zakon.kz.

Специалист подчеркивает, что во время ходьбы важно следить за своим состоянием и отдыхать при наступлении усталости.

Так, выраженное утомление во время или после ходьбы, болезненность в мышцах и суставах – признаки неправильной техники. При проявлении этих симптомов следует прекратить ходьбу и обратиться к лечащему врачу.

Перед тем, как заниматься ходьбой на длительные дистанции, надо обязательно подготовиться.

Перед началом ходьбы рекомендуется проконсультироваться с врачом для диагностирования заболеваний внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. Специалист подберет режим и темп ходьбы, а также определит, есть ли противопоказания. Перед ходьбой провести разминку. Начинать ходить с коротких дистанций. Выбирать ровную поверхность и обувь, так как ходьба по неровной поверхности или в неправильной обуви может привести к вывихам, растяжениям и другим повреждениям. Обратите внимание на технику ходьбы. Правильная походка поможет избежать перенапряжения мышц и повреждения суставов.

Казаков утверждает, что шаг можно расценивать как удар стопы о поверхность.

Поэтому ходить нужно в правильной обуви. Мягкая эластичная подошва обеспечивает хорошую амортизацию, снижая давление на внутрисуставные хрящевые поверхности. Так нога не подвернется на первом же камне или кочке.

Конечно же, как отмечено в публикации издания АиФ, еще важно подстраиваться под определенные метеоусловия – использовать соответствующую одежду и обувь. Для занятий ходьбой в жаркую погоду рекомендуется выбирать более прохладное время дня. Не занимайтесь ходьбой под открытым солнцем.

Также специалист считает, что очень большую роль играет техника, новичкам потребуется пара тренировок с инструктором, чтобы освоить ее.

"Существует теория, что для максимальной пользы человеку необходимо не меньше десяти тысяч шагов в день, но если вы не можете пройти, важно не концентрироваться на ней. Точных рекомендаций, сколько можно ходить, нет, потому что это зависит от многих факторов, таких как возраст и состояние здоровья. Помните, что регулярная и правильная нагрузка даже в пять тысяч шагов положительно скажется на вашем опорно-двигательном аппарате". Кирилл Казаков

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