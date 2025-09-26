#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
544.26
634.72
6.52
Советы

Какие тренировки подходят для очень занятых людей

совет фитнес-тренера, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 01:19 Фото: pixabay
Фитнес-тренер Алекс Сильвер-Фэган назвал лучшие тренировки для очень занятых людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Men Today, он посоветовал чередовать высокоинтенсивные тренировки с коротким восстановлением, а также добавлять 20-минутные йога-практики для снижения стресса и прироста силы. Кроме того, можно использовать получасовые силовые с базовыми движениями и акцентом на технику.

Сильвер-Фэган рекомендует 20 минут заниматься виньяса-йогой с "приветствиями солнцу" – как умеренное кардио с силовым эффектом и профилактикой травм. Также он заявил, что можно выполнять 30-минутную силовую тренировку на все тело – присед фронтальный, жим над головой, махи гирей и подъемы корпуса для баланса и подвижности суставов.

Ранее фитнес-тренер назвал топ-5 упражнений для офисных сотрудников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Строительство АЭС в Казахстане: важное условие переговоров с "Росатомом" назвал Токаев
15:10, 26 сентября 2025
Строительство АЭС в Казахстане: важное условие переговоров с "Росатомом" назвал Токаев
Установлены размеры возмещения вреда, причиненного животным и птицам
16:36, 25 сентября 2025
Установлены размеры возмещения вреда, причиненного животным и птицам
Тренер раскрыла секрет красивой фигуры Дженнифер Энистон
01:19, 25 сентября 2025
Тренер раскрыла секрет красивой фигуры Дженнифер Энистон
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: