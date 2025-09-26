Какие тренировки подходят для очень занятых людей

Фитнес-тренер Алекс Сильвер-Фэган назвал лучшие тренировки для очень занятых людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Men Today, он посоветовал чередовать высокоинтенсивные тренировки с коротким восстановлением, а также добавлять 20-минутные йога-практики для снижения стресса и прироста силы. Кроме того, можно использовать получасовые силовые с базовыми движениями и акцентом на технику.

Сильвер-Фэган рекомендует 20 минут заниматься виньяса-йогой с "приветствиями солнцу" – как умеренное кардио с силовым эффектом и профилактикой травм. Также он заявил, что можно выполнять 30-минутную силовую тренировку на все тело – присед фронтальный, жим над головой, махи гирей и подъемы корпуса для баланса и подвижности суставов.

