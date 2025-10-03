#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Советы

Астрологи назвали главных энергетических вампиров среди знаков зодиака

Вампир, ярость, костюм, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 05:30 Фото: pexels
Если верить астрологам, общение с некоторыми знаками зодиака дается куда сложнее, чем с остальными: иногда оно вызывает не прилив энергии, а полное истощение, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail уверяют: это может быть результатом сильной энергетики определенных знаков, которые способны буквально "высасывать" эмоции, оставляя ощущение внутреннего опустошения.

Скорпион

Скорпионы известны своей невероятной проницательностью и желанием изучить вас. С ними сложно оставаться на поверхности: представитель этого знака способен "прокопать" человека до самого ядра, выискивая слабые места и скрытые эмоции. Скорпиону нужны глубокие чувства, и он добьется их любой ценой, даже если это оставит вас эмоционально истощенными. Контроль, подозрительность, ревность – все это может сделать общение с ним довольно сложным.

Рак

Раки – это воплощение эмоциональности, и порой их переживания могут казаться слишком интенсивными и даже затягивающими. Этот знак зодиака привязан к близким, и иногда это перерастает в эмоциональную зависимость. Ракам сложно справляться со своими глубокими чувствами, и они часто нуждаются в постоянном подтверждении любви и преданности. Их забота и привязанность могут быть выматывающими, если вы не готовы к такому уровню близости.

Лев

Львы известны своей яркой харизмой, а сами они никогда не скрывают своей любви к вниманию. И иногда это внимание настолько им необходимо, что они могут поглощать его без остатка. Лев способен увлечь вас в свою драматичную и яркую жизнь, где вы будете не столько партнером, сколько его восхищенной аудиторией. Этот знак может затмить собой все, оставляя вас без энергии на собственные дела и переживания.

Рыбы

Рыбы склонны к частым перепадам настроения и глубоким переживаниям. Они могут утянуть вас в свои бесконечные волны эмоций, что выматывает. Иногда они могут забывать, что не каждый способен разделить их глубокие эмоциональные потоки. Представители этого знака зодиака нуждаются в поддержке и спокойной, заботливой атмосфере. Научитесь мягко и деликатно отстраняться, когда чувствуете себя перегруженными.

Козерог

Этот знак – мастер контроля и дисциплины, а потому может требовать этого и от близких. Козероги способны брать на себя слишком много ответственности и ожидать такого же подхода от других, что иногда создает напряжение. Их серьезный и иногда жесткий взгляд на мир может казаться "чересчур", особенно если вы – более легкий и свободолюбивый человек.

Ранее были названы три знака зодиака, способные страшно обидеться на ровном месте.

Аксинья Титова
