Астрологи выяснили, какие знаки зодиака разводятся чаще других и почему

Статистика не официальная, но представители некоторых знаков зодиака чаще ищут обновления в семейной жизни. Одни готовы терпеть и работать над отношениями, а другие уходят при первом тревожном звоночке, сообщает Zakon.kz.

Астрология помогает понять, почему одни знаки зодиака чаще других оказываются в списке разведенных. Астрологи Леди Mail выявили знаки, для которых путь к стабильным отношениям особенно тернист.

Близнецы

Представители этого знака обожают новизну, флирт, смену ритма. Они легко влюбляются, но быстро могут потерять интерес, особенно если отношения становятся рутинными. Близнецы не терпят скуки, а если партнер не готов к постоянному интеллектуальному и эмоциональному движению – союз начинает трещать. Часто развод у Близнецов – это попытка вернуть ощущение легкости и свободы.

Стрелец

Свобода для Стрельца – не просто слово, а стиль жизни. Они могут вступать в отношения, искренне любя, но спустя несколько лет (а иногда и месяцев) осознают, что больше не чувствуют себя живыми. Представители этого знака разводятся не потому, что не умеют любить – наоборот, их чувства часто очень сильные. Но им важно ощущение личного пространства и свободы развития. Как только появляется ощущение "меня держат" – начинается внутренний кризис.

Овен

Овны редко готовы терпеть. Они быстро заводятся, любят страсть и драйв, но им сложно справляться с компромиссами и рутиной. Конфликт в отношениях – это не повод для разговора, а почти всегда сигнал к резкому действию. Если партнер не такой же темпераментный, как Овен, – возникают постоянные трения. И если раз за разом эмоции не находят выхода, Овен уходит. Причем часто – внезапно и окончательно.

Водолей

Представители этого знака могут быть в браке, но мысленно все равно жить "одиночкой". Им важно сохранять автономию, даже в самых близких отношениях. Если партнер ожидает классической семейной модели, тотального погружения друг в друга и постоянного "мы", – Водолей быстро чувствует себя в ловушке. Развод для него – не трагедия, а способ вернуть себе контроль над жизнью.

Скорпион

Скорпионы не терпят полутонов. Они могут быть невероятно преданными, но если в отношениях появляется ложь, предательство или даже эмоциональное охлаждение – они не прощают. И хотя могут долго бороться за союз, если поймут, что чувства иссякли, – уходят без оглядки. Скорпион не будет возвращаться, не будет "разговаривать еще раз". Он либо с вами, либо нет.

