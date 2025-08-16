#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.87
632.01
6.76
Советы

Астрологи выяснили, какие знаки зодиака разводятся чаще других и почему

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 05:30 Фото: freepik
Статистика не официальная, но представители некоторых знаков зодиака чаще ищут обновления в семейной жизни. Одни готовы терпеть и работать над отношениями, а другие уходят при первом тревожном звоночке, сообщает Zakon.kz.

Астрология помогает понять, почему одни знаки зодиака чаще других оказываются в списке разведенных. Астрологи Леди Mail выявили знаки, для которых путь к стабильным отношениям особенно тернист.

Близнецы

Представители этого знака обожают новизну, флирт, смену ритма. Они легко влюбляются, но быстро могут потерять интерес, особенно если отношения становятся рутинными. Близнецы не терпят скуки, а если партнер не готов к постоянному интеллектуальному и эмоциональному движению – союз начинает трещать. Часто развод у Близнецов – это попытка вернуть ощущение легкости и свободы.

Стрелец

Свобода для Стрельца – не просто слово, а стиль жизни. Они могут вступать в отношения, искренне любя, но спустя несколько лет (а иногда и месяцев) осознают, что больше не чувствуют себя живыми. Представители этого знака разводятся не потому, что не умеют любить – наоборот, их чувства часто очень сильные. Но им важно ощущение личного пространства и свободы развития. Как только появляется ощущение "меня держат" – начинается внутренний кризис.

Овен

Овны редко готовы терпеть. Они быстро заводятся, любят страсть и драйв, но им сложно справляться с компромиссами и рутиной. Конфликт в отношениях – это не повод для разговора, а почти всегда сигнал к резкому действию. Если партнер не такой же темпераментный, как Овен, – возникают постоянные трения. И если раз за разом эмоции не находят выхода, Овен уходит. Причем часто – внезапно и окончательно.

Водолей

Представители этого знака могут быть в браке, но мысленно все равно жить "одиночкой". Им важно сохранять автономию, даже в самых близких отношениях. Если партнер ожидает классической семейной модели, тотального погружения друг в друга и постоянного "мы", – Водолей быстро чувствует себя в ловушке. Развод для него – не трагедия, а способ вернуть себе контроль над жизнью.

Скорпион

Скорпионы не терпят полутонов. Они могут быть невероятно преданными, но если в отношениях появляется ложь, предательство или даже эмоциональное охлаждение – они не прощают. И хотя могут долго бороться за союз, если поймут, что чувства иссякли, – уходят без оглядки. Скорпион не будет возвращаться, не будет "разговаривать еще раз". Он либо с вами, либо нет.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, которым все завидуют.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Как справиться с выгоранием на работе
Советы
17:35, 15 августа 2025
Как справиться с выгоранием на работе
От арбуза к ожирению: диета, которую лучше забыть
Советы
14:16, 15 августа 2025
От арбуза к ожирению: диета, которую лучше забыть
Квартира, машина, сигары: казахстанцам напомнили, за что придется платить по максимуму
Советы
12:06, 15 августа 2025
Квартира, машина, сигары: казахстанцам напомнили, за что придется платить по максимуму
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: