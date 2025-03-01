#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.22
519.14
5.64
Советы

Названы четыре знака, с которыми случатся неприятности в эти выходные

Настроение, эмоции, смайлики, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 08:41 Фото: pixabay
Эти выходные могут стать испытанием для некоторых знаков зодиака. Внезапные конфликты или неудачное стечение обстоятельств могут вывести из равновесия, сообщает Zakon.kz.

Близнецы

Ваше неумение держать язык за зубами может сыграть с вами злую шутку. Постарайтесь не обсуждать чужие дела и избегать двусмысленных комментариев.

Дева

Возможно, кто-то из вашего окружения не выполнит свои обещания и это испортит вам настроение. Будьте готовы к тому, что не все пройдет так, как вы запланировали.

Козерог

Рабочие вопросы могут нарушить ваши выходные. Даже если вы мечтали отдохнуть, неожиданные обязанности или срочные дела заставят вас заниматься тем, чего совсем не хотелось.

Водолей

Неожиданные разногласия с близкими могут омрачить выходные. Вам покажется, что вас не понимают, и это может привести к неприятному разговору. Держите эмоции под контролем.

Ранее были названы четыре знака зодиака, к которым скоро могут вернуться бывшие.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Как продлить жизнь кошке: ветеринары раскрыли пять главных правил
Советы
09:15, Сегодня
Как продлить жизнь кошке: ветеринары раскрыли пять главных правил
Названы четыре знака зодиака, к которым скоро могут вернуться бывшие
Советы
05:28, Сегодня
Названы четыре знака зодиака, к которым скоро могут вернуться бывшие
Гороскоп на первый день весны
Советы
03:10, 01 марта 2025
Гороскоп на первый день весны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: