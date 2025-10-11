Кому из знаков зодиака стоит отдохнуть, а кому – быть начеку в выходные

Астрологи составили гороскоп на эти выходные (11, 12 октября 2025 года). Для одних знаков это время принесет долгожданное спокойствие, для других – станет проверкой на выдержку, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнам стоит притормозить. Последние дни могли быть напряженными, и теперь организму нужен отдых. Проведите время в тишине – энергия восстановится быстрее, чем кажется.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Для Тельцов выходные обещают быть продуктивными. Если появится вдохновение заняться домом или хобби, не отказывайтесь. Главное – не переусердствуйте.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам лучше избегать лишних разговоров. Велика вероятность недопонимания. Проведите выходные с теми, кто вам по-настоящему близок.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раков ждут теплые эмоции. Возможна неожиданная встреча или звонок, который поднимет настроение. Хорошее время, чтобы вспомнить, что по-настоящему важно.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам стоит быть внимательнее к мелочам. Есть риск пропустить важный сигнал – будь то в работе или отношениях. Не спешите с решениями.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам нужно дать себе паузу. Отложите планирование и анализ, просто побудьте в моменте. Иногда порядок начинается с отдыха.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам звезды советуют больше легкости. Не планируйте выходные по минутам – спонтанность принесет больше удовольствия.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам стоит быть осторожнее в общении. Избегайте острых тем и не поддавайтесь на провокации, особенно со стороны близких.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Для Стрельцов выходные станут удачными. Возможна приятная поездка или встреча, которая вдохновит. Доверьтесь интуиции – она укажет верное направление.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогам пора сбросить груз ответственности. Не думайте о работе, займитесь собой. Спокойные выходные помогут вернуть внутреннее равновесие.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеям стоит быть внимательными к финансам. Возможны лишние траты. Лучше провести время без суеты – прогулка или фильм подойдут идеально.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Для Рыб выходные пройдут в эмоциональном ключе. Возможны откровенные разговоры или важные решения. Главное – не уходите в сомнения, слушайте сердце.

