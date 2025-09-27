Почему нельзя отсыпаться в выходные

От качества и количества сна зависят продуктивность, эмоциональное состояние и здоровье в целом. Но как найти ту самую "золотую середину", читайте в материале Zakon.kz.

Сколько нужно

Универсальной цифры для всех не существует. Потребность во сне зависит от возраста, уровня физической и умственной активности, генетики и общего состояния здоровья.

Однако существуют научно обоснованные рекомендации для разных возрастных групп:

Новорожденные (0-3 месяца): 14-17 ч.

Младенцы (4-11 месяцев): 12-15 ч.

Дети (1-2 года): 11-14 ч.

Дошкольники (3-5 лет): 10-13 ч.

Школьники (6-13 лет): 9-11 ч.

Подростки (14-17 лет): 8-10 ч.

Взрослые (18-64 года): 7-9 ч.

Пожилые люди (65+ лет): 7-8 ч

Конечно же, стоит понимать, что это средние значения.

Чем опасен недосып

Систематическое недосыпание – это не просто усталость и плохое настроение. Это мощный стресс для всего организма, ведущий к серьезным последствиям:

Когнитивные нарушения: снижается внимание, скорость реакции (потеря 4 часов сна ухудшает реакцию на 45%), ухудшается память и способность к обучению.

Метаболические сбои: организм, пытаясь восполнить энергию, требует калорийную пищу, что ведет к увеличению веса и повышает риск развития диабета 2-го типа.

Удар по сердечно-сосудистой системе: риск инфаркта возрастает на 48%, инсульта – на 15%.

Ослабление иммунитета: сопротивляемость вирусам и простудам падает.

Эмоциональные проблемы: появляются раздражительность, тревожность, повышается риск депрессии.

Чем опасен пересып

Спать много так же вредно, как и мало. Длительный сон (более 9-10 часов для взрослого) может сигнализировать о проблемах со здоровьем и сам по себе провоцирует негативные изменения:

Гипоксия мозга: ухудшается кровоснабжение мозга, что приводит к головным болям, снижению внимания и памяти.

Гиподинамия: малоподвижность во время долгого сна способствует ожирению, атеросклерозу и проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Нарушение циркадных ритмов: сбиваются естественные биологические часы, что вызывает вялость и разбитость, известные как "сонное опьянение".

Исследования показывают, что у тех, кто регулярно спит больше 9-11 часов, повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему нельзя досыпать в выходные

Попытка отоспаться за всю неделю в субботу и воскресенье – популярная, но опасная стратегия. Врачи называют это "социальным джетлагом" (резким сдвигом режима).

Его последствия для организма губительны:

Метаболический обман: хронический недосып в будни уже успевает нарушить гормональный баланс (кортизол, инсулин, лептин). Резкое увеличение продолжительности сна в выходные не отменяет эти нарушения, а лишь создает иллюзию восстановления. Риск развития инсулинорезистентности и диабета остается высоким.

Удар по сердечно-сосудистой системе: Гарвардские исследования связывают такие колебания режима с повышенным риском болезней сердца.

Неполное восстановление мозга: хотя после долгого сна в выходные настроение может улучшиться, ключевые когнитивные функции – внимание, концентрация, память – не успевают восстановиться полностью. Мозг продолжает работать на износ.

Сбиваются внутренние часы: разница во времени подъема в будни и выходные более чем на 2 часа сопоставима с перелетом через несколько часовых поясов. Это дезориентирует организм, усугубляя проблему недосыпа в начале новой недели.

Эксперты в разговоре с изданием АиФ уточняют, сон нельзя накопить "впрок" или вернуть, как долг.

Единственно верная стратегия для здоровья – это стремление к регулярному, качественному сну в необходимом для вас количестве каждый день, с минимальными отклонениями в выходные (не более часа).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача или советам специалиста.

