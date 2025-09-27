#АЭС в Казахстане
Советы

Идеальное время для покупок к Новому году – не декабрь

аналитик, советы, Новый год, праздники, покупать стоит заранее, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 15:50 Фото: pexels
Откладывать покупки на последние недели декабря – не лучшая стратегия. В этом уверен финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, планировать новогодние траты стоит уже сейчас, даже если до праздников еще несколько месяцев, сообщает Zakon.kz.

Кандидат экономических наук напомнил, что до наступления Нового года остается около трех месяцев – срок, с одной стороны, немалый, но с другой – достаточно короткий, чтобы подойти к вопросам бюджета заранее.

По мнению Беляева, уже сейчас разумно определить, кому и какие подарки предстоит приобрести. Это поможет избежать хаотичных трат и перегрузки семейного бюджета ближе к праздникам.

Аналитик также подчеркнул, что рассчитывать на значительные новогодние скидки не стоит. Так как многие торговые сети накануне праздников искусственно поднимают цены, а затем делают видимость распродаж, создавая иллюзию выгоды.

Поэтому Беляев советует либо начать покупать подарки заранее, либо отложить нужную сумму и подойти к покупкам осознанно.

Также в разговоре с изданием "Стерлеград" эксперт рекомендует приобретать сувениры и недорогие приятные мелочи для коллег и малознакомых людей уже сейчас.

Это позволит сэкономить время в декабре и избежать ажиотажа в магазинах.

Комбинированный подход – наиболее рациональный: можно частично закупаться заранее, а также сформировать бюджет для более крупных трат ближе к празднику.

Ранее мы рассказывали, что 30 сентября в народном календаре отмечается день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Этот день связан с почитанием четырех святых, символизирующих важные добродетели – веру, надежду, любовь и мудрость.

