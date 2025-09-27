Идеальное время для покупок к Новому году – не декабрь
Кандидат экономических наук напомнил, что до наступления Нового года остается около трех месяцев – срок, с одной стороны, немалый, но с другой – достаточно короткий, чтобы подойти к вопросам бюджета заранее.
По мнению Беляева, уже сейчас разумно определить, кому и какие подарки предстоит приобрести. Это поможет избежать хаотичных трат и перегрузки семейного бюджета ближе к праздникам.
Аналитик также подчеркнул, что рассчитывать на значительные новогодние скидки не стоит. Так как многие торговые сети накануне праздников искусственно поднимают цены, а затем делают видимость распродаж, создавая иллюзию выгоды.
Поэтому Беляев советует либо начать покупать подарки заранее, либо отложить нужную сумму и подойти к покупкам осознанно.
Также в разговоре с изданием "Стерлеград" эксперт рекомендует приобретать сувениры и недорогие приятные мелочи для коллег и малознакомых людей уже сейчас.
Это позволит сэкономить время в декабре и избежать ажиотажа в магазинах.
Комбинированный подход – наиболее рациональный: можно частично закупаться заранее, а также сформировать бюджет для более крупных трат ближе к празднику.
