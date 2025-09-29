Как избавиться от мошеннического кредита: инструкция
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:
1. Сразу уведомите банк или микрофинансовую организацию (МФО). Позвоните или напишите кредитору о том, что кредит оформлен мошенническим способом. Потребуйте:
- заблокировать карту, счет и доступ в приложение;
- зафиксировать факт обращения.
2. Обратитесь в полицию
Подайте заявление в полицию (через eGov, eOtinish или лично). Укажите дату, сумму и название банка/МФО. Приложите все доказательства (SMS, скриншоты номеров, с которых звонили мошенники, переписки, выписки).
3. Получите процессуальный документ
Полиция должна выдать:
- постановление о признании потерпевшим (ст. 71 УПК) или
- представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших преступлению (ст. 200 УПК), – документ направляется непосредственному кредитору.
Этот документ нужен, чтобы кредитор приостановил начисление процентов (неустойки) и взыскание задолженности.
4. Проверьте приостановку начислений
Кредитор обязан в течение трех календарных дней после получения документа полиции:
- остановить начисление процентов и неустойки (пени, штрафов);
- приостановить взыскание задолженности и претензионно-исковую работу.
5. Жалоба в АРРФР, если кредитор отказал в принятии мер, предусмотренных пунктом 4
Прикрепите отказ банка/МФО и процессуальный документ полиции и направьте жалобу через портал eOtinish.
6. Списание задолженности возможно только при наличии оснований
"Списание мошеннического кредита не происходит автоматически. Оно возможно, только если есть подтвержденные факты нарушений со стороны банка/МФО, а также документы полиции и суда", – пояснили в АРРФР.
Основания для внесудебного списания (без суда), если банк или МФО нарушили обязательные требования, а полиция подтвердила факт мошенничества.
Какие нарушения (при выдаче займа) считаются существенными:
- отсутствует биометрическая идентификация при оформлении онлайн-кредита;
- кредит выдан при отметке о добровольном отказе клиента от получения займов;
- нарушены возрастные ограничения выдачи кредитов (кредит выдан лицу младше 21 или старше 55 лет без их согласия на получение кредита, оформленного при личном присутствии в отделении кредитора, либо онлайн через портал eGov, кредитное бюро или системы кредитора, интегрированные с электронным правительством);
- осуществлена выдача первого потребительского беззалогового кредита онлайн на сумму свыше 150 МРП в банке и 75 МРП в МФО;
- не соблюден "период охлаждения" – деньги выданы раньше установленного времени:
– банковский заем на сумму от 150 до 255 МРП ранее 8 часов,
– на сумму свыше 255 МРП – ранее 24 часов;
– микрокредит на сумму свыше 75 МРП ранее 24 часов после заключения договора и без получения согласия заемщика.
Указанные ограничения также действуют, если в течение одного дня клиент оформляет несколько онлайн-кредитов.
Исключения: кредит выдается для оплаты товара, услуги или работы и оплачивается напрямую продавцу, либо если речь идет о погашении задолженности по кредиту в том же банке или микрофинансовой организации, а также в пределах установленного лимита по платежной карте в размере до 150 МРП.
Какие документы нужны:
- постановление полиции о признании вас потерпевшим (ст. 71 УПК) или
- представление полиции о принятии мер по устранению обстоятельств мошенничества (ст. 200 УПК).
Что делает кредитор:
В течение трех рабочих дней со дня выявления факта выдачи кредита с указанными нарушениями и при наличии процессуальных документов правоохранительных органов списывает задолженность, вносит изменения в кредитную историю и возвращает удержанные суммы.
Основания для судебного списания (по решению суда)
- Если нарушения со стороны банка/МФО неочевидны, но расследование полиции подтверждает факт мошенничества.
Что происходит:
- полиция собирает доказательную базу и передает материалы в суд;
- суд устанавливает факт мошеннического оформления кредита и подтверждает, что оно стало возможным вследствие допущенных нарушений банка/МФО.
К основным нарушениям банка/МФО относятся:
- незаконное получение и использование третьим лицом идентификационных данных клиента (включая удаленное управление устройствами);
- нарушение биометрической идентификации;
- несоблюдение требований по выявлению и фиксации признаков мошенничества.
Что происходит после вступления судебного решения в законную силу
Кредитор обязан не позднее 10 рабочих дней:
- списать задолженность по такому кредиту;
- вернуть клиенту удержанные или уплаченные суммы;
- обновить кредитную историю.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
Без процессуального документа полиции или решения суда банк/МФО не может списать кредит.
Списание производится только при установленных нарушениях банка/МФО в пределах действующего законодательства.
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка также подробно рассказали казахстанцам о том, как урегулировать просроченную задолженность.