Финансы

Как избавиться от мошеннического кредита: инструкция

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 16:38 Фото: freepik
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 29 сентября 2025 года подробно рассказали казахстанцам о действиях в случае, если мошенники оформили на них кредит, а также о процедуре списания таких займов, сообщает Zakon.kz.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:

1. Сразу уведомите банк или микрофинансовую организацию (МФО). Позвоните или напишите кредитору о том, что кредит оформлен мошенническим способом. Потребуйте:

  • заблокировать карту, счет и доступ в приложение;
  • зафиксировать факт обращения.

2. Обратитесь в полицию

Подайте заявление в полицию (через eGov, eOtinish или лично). Укажите дату, сумму и название банка/МФО. Приложите все доказательства (SMS, скриншоты номеров, с которых звонили мошенники, переписки, выписки).

3. Получите процессуальный документ

Полиция должна выдать:

  • постановление о признании потерпевшим (ст. 71 УПК) или
  • представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших преступлению (ст. 200 УПК), – документ направляется непосредственному кредитору.

Этот документ нужен, чтобы кредитор приостановил начисление процентов (неустойки) и взыскание задолженности.

4. Проверьте приостановку начислений

Кредитор обязан в течение трех календарных дней после получения документа полиции:

  • остановить начисление процентов и неустойки (пени, штрафов);
  • приостановить взыскание задолженности и претензионно-исковую работу.

5. Жалоба в АРРФР, если кредитор отказал в принятии мер, предусмотренных пунктом 4

Прикрепите отказ банка/МФО и процессуальный документ полиции и направьте жалобу через портал eOtinish.

6. Списание задолженности возможно только при наличии оснований

"Списание мошеннического кредита не происходит автоматически. Оно возможно, только если есть подтвержденные факты нарушений со стороны банка/МФО, а также документы полиции и суда", – пояснили в АРРФР.

Основания для внесудебного списания (без суда), если банк или МФО нарушили обязательные требования, а полиция подтвердила факт мошенничества.

Какие нарушения (при выдаче займа) считаются существенными:

  • отсутствует биометрическая идентификация при оформлении онлайн-кредита;
  • кредит выдан при отметке о добровольном отказе клиента от получения займов;
  • нарушены возрастные ограничения выдачи кредитов (кредит выдан лицу младше 21 или старше 55 лет без их согласия на получение кредита, оформленного при личном присутствии в отделении кредитора, либо онлайн через портал eGov, кредитное бюро или системы кредитора, интегрированные с электронным правительством);
  • осуществлена выдача первого потребительского беззалогового кредита онлайн на сумму свыше 150 МРП в банке и 75 МРП в МФО;
  • не соблюден "период охлаждения" – деньги выданы раньше установленного времени:

– банковский заем на сумму от 150 до 255 МРП ранее 8 часов,

– на сумму свыше 255 МРП – ранее 24 часов;

– микрокредит на сумму свыше 75 МРП ранее 24 часов после заключения договора и без получения согласия заемщика.

Указанные ограничения также действуют, если в течение одного дня клиент оформляет несколько онлайн-кредитов.

Исключения: кредит выдается для оплаты товара, услуги или работы и оплачивается напрямую продавцу, либо если речь идет о погашении задолженности по кредиту в том же банке или микрофинансовой организации, а также в пределах установленного лимита по платежной карте в размере до 150 МРП.

Какие документы нужны:

  • постановление полиции о признании вас потерпевшим (ст. 71 УПК) или
  • представление полиции о принятии мер по устранению обстоятельств мошенничества (ст. 200 УПК).

Что делает кредитор:

В течение трех рабочих дней со дня выявления факта выдачи кредита с указанными нарушениями и при наличии процессуальных документов правоохранительных органов списывает задолженность, вносит изменения в кредитную историю и возвращает удержанные суммы.

Основания для судебного списания (по решению суда)

  • Если нарушения со стороны банка/МФО неочевидны, но расследование полиции подтверждает факт мошенничества.

Что происходит:

  • полиция собирает доказательную базу и передает материалы в суд;
  • суд устанавливает факт мошеннического оформления кредита и подтверждает, что оно стало возможным вследствие допущенных нарушений банка/МФО.

К основным нарушениям банка/МФО относятся:

  • незаконное получение и использование третьим лицом идентификационных данных клиента (включая удаленное управление устройствами);
  • нарушение биометрической идентификации;
  • несоблюдение требований по выявлению и фиксации признаков мошенничества.

Что происходит после вступления судебного решения в законную силу

Кредитор обязан не позднее 10 рабочих дней:

  • списать задолженность по такому кредиту;
  • вернуть клиенту удержанные или уплаченные суммы;
  • обновить кредитную историю.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Без процессуального документа полиции или решения суда банк/МФО не может списать кредит.

Списание производится только при установленных нарушениях банка/МФО в пределах действующего законодательства.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка также подробно рассказали казахстанцам о том, как урегулировать просроченную задолженность.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
