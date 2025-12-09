Выезд из Астаны ограничили во всех направлениях для некоторых авто

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сегодня обратилось к жителям и гостям Астаны из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Им объявили об ограничении движения из Астаны.

"Сегодня, 9 декабря 2025 года, с 20:00 в связи с ухудшением погодных условий (температура до -30°С) будут введены ограничения на движение дизельного и общественного транспорта со всех направлений из города Астаны". Пресс-служба МЧС РК

В целях безопасности астанчан попросили соблюдать следующие рекомендации:

Ограничьте поездки на личном транспорте. При необходимости используйте общественный транспорт и заранее планируйте маршруты. Соблюдайте осторожность на улице. Ветер и метель могут ухудшить видимость и создать скользкие условия. Надевайте теплую, нескользкую обувь и одежду, защищающую от ветра. Проверьте состояние отопительных приборов. Убедитесь в исправности отопления и наличии необходимых запасов топлива. Старайтесь избегать длительного нахождения на улице. Мороз и ветер могут привести к обморожению.

"Необходимо соблюдать меры предосторожности в зимний период. Важно следить за штормовыми предупреждениями и избегать поездок в случае ухудшения погодных условий". Пресс-служба МЧС РК

По данным РГП "Казгидромет", с 10 по 12 декабря на Астану обрушатся морозы, которые достигнут -26°C.

