Выезд из Астаны ограничили во всех направлениях для некоторых авто
Фото: Zakon.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сегодня обратилось к жителям и гостям Астаны из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.
Им объявили об ограничении движения из Астаны.
"Сегодня, 9 декабря 2025 года, с 20:00 в связи с ухудшением погодных условий (температура до -30°С) будут введены ограничения на движение дизельного и общественного транспорта со всех направлений из города Астаны".Пресс-служба МЧС РК
В целях безопасности астанчан попросили соблюдать следующие рекомендации:
- Ограничьте поездки на личном транспорте. При необходимости используйте общественный транспорт и заранее планируйте маршруты.
- Соблюдайте осторожность на улице. Ветер и метель могут ухудшить видимость и создать скользкие условия. Надевайте теплую, нескользкую обувь и одежду, защищающую от ветра.
- Проверьте состояние отопительных приборов. Убедитесь в исправности отопления и наличии необходимых запасов топлива.
- Старайтесь избегать длительного нахождения на улице. Мороз и ветер могут привести к обморожению.
"Необходимо соблюдать меры предосторожности в зимний период. Важно следить за штормовыми предупреждениями и избегать поездок в случае ухудшения погодных условий".Пресс-служба МЧС РК
По данным РГП "Казгидромет", с 10 по 12 декабря на Астану обрушатся морозы, которые достигнут -26°C.
