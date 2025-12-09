#Казахстан в сравнении
Общество

Выезд из Астаны ограничили во всех направлениях для некоторых авто

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 20:08 Фото: Zakon.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сегодня обратилось к жителям и гостям Астаны из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Им объявили об ограничении движения из Астаны.

"Сегодня, 9 декабря 2025 года, с 20:00 в связи с ухудшением погодных условий (температура до -30°С) будут введены ограничения на движение дизельного и общественного транспорта со всех направлений из города Астаны".Пресс-служба МЧС РК

В целях безопасности астанчан попросили соблюдать следующие рекомендации:

  1. Ограничьте поездки на личном транспорте. При необходимости используйте общественный транспорт и заранее планируйте маршруты.
  2. Соблюдайте осторожность на улице. Ветер и метель могут ухудшить видимость и создать скользкие условия. Надевайте теплую, нескользкую обувь и одежду, защищающую от ветра.
  3. Проверьте состояние отопительных приборов. Убедитесь в исправности отопления и наличии необходимых запасов топлива.
  4. Старайтесь избегать длительного нахождения на улице. Мороз и ветер могут привести к обморожению.
"Необходимо соблюдать меры предосторожности в зимний период. Важно следить за штормовыми предупреждениями и избегать поездок в случае ухудшения погодных условий".Пресс-служба МЧС РК

По данным РГП "Казгидромет", с 10 по 12 декабря на Астану обрушатся морозы, которые достигнут -26°C.

Снег, метель и гололед: кому не повезет с погодой 10 декабря в Казахстане

Ранее мы писали, что в Астане некоторых школьников перевели на "удаленку" из-за непогоды.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
