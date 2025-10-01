Астрологи обещают особое послание в октябре 4 знакам зодиака

30 сентября Тригон Луны и Венеры создал гармоничный и вдохновляющий транзит. Все, что происходит во время этого транзита, ощущается здоровым, безопасным и наполненным счастьем, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews отмечают, что хотя энергия этого транзита доступна каждому, для четырех знаков зодиака она проявится особенно сильно – как послание поддержки и внутреннего света. И произойдет это в течение октября.

Рак

Раки известны своей эмоциональной глубиной, интуицией и заботой о близких. Вы умеете чутко чувствовать настроение окружающих и всегда готовы помочь, но порой сами нуждаетесь в поддержке. Вселенная посылает вам послание утешения, показывая, что ваши эмоциональные потребности замечены и уважаемы. Это может проявиться через добрый жест друга или коллеги, либо через тихий момент спокойствия, который кажется почти магическим.

Скорпион

Скорпионы – страстные, решительные и очень проницательные личности. Вы умеете видеть скрытые мотивы людей, а ваша сила воли и целеустремленность порой пугают окружающих. Позвольте себе быть любимым. Вселенная напоминает, что уязвимость – это нормально, а открытие этой энергии может изменить ваше восприятие себя и будущего.

Козерог

Козероги известны своей трудолюбием, практичностью и целеустремленностью. Вы стремитесь к успеху и стабильности, но иногда забываете о личной жизни и удовольствиях. Настало время отложить дела и обратить внимание на любовь и радость. Примите любовь и гармонию в своей жизни, пусть они обогатят вас так же, как и ваши амбиции.

Водолей

Водолеи – независимые, оригинальные и любознательные. Вы цените свободу, любите эксперименты и всегда ищете нестандартные решения. Иногда вы кажетесь отстраненными, но на самом деле глубоко заботитесь о тех, кто вам дорог. Для Водолеев тригон Луны и Венеры несёт послание принятия и связи. Не обязательно делать все в одиночку – рядом есть те, кто готов поддержать и искренне заботится о вас.

