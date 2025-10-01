#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
549.06
644.87
6.66
Советы

Астрологи обещают особое послание в октябре 4 знакам зодиака

Бутылка, послание, песок, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 08:22 Фото: pixabay
30 сентября Тригон Луны и Венеры создал гармоничный и вдохновляющий транзит. Все, что происходит во время этого транзита, ощущается здоровым, безопасным и наполненным счастьем, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews отмечают, что хотя энергия этого транзита доступна каждому, для четырех знаков зодиака она проявится особенно сильно – как послание поддержки и внутреннего света. И произойдет это в течение октября.

Рак

Раки известны своей эмоциональной глубиной, интуицией и заботой о близких. Вы умеете чутко чувствовать настроение окружающих и всегда готовы помочь, но порой сами нуждаетесь в поддержке. Вселенная посылает вам послание утешения, показывая, что ваши эмоциональные потребности замечены и уважаемы. Это может проявиться через добрый жест друга или коллеги, либо через тихий момент спокойствия, который кажется почти магическим.

Скорпион

Скорпионы – страстные, решительные и очень проницательные личности. Вы умеете видеть скрытые мотивы людей, а ваша сила воли и целеустремленность порой пугают окружающих. Позвольте себе быть любимым. Вселенная напоминает, что уязвимость – это нормально, а открытие этой энергии может изменить ваше восприятие себя и будущего.

Козерог

Козероги известны своей трудолюбием, практичностью и целеустремленностью. Вы стремитесь к успеху и стабильности, но иногда забываете о личной жизни и удовольствиях. Настало время отложить дела и обратить внимание на любовь и радость. Примите любовь и гармонию в своей жизни, пусть они обогатят вас так же, как и ваши амбиции.

Водолей

Водолеи – независимые, оригинальные и любознательные. Вы цените свободу, любите эксперименты и всегда ищете нестандартные решения. Иногда вы кажетесь отстраненными, но на самом деле глубоко заботитесь о тех, кто вам дорог. Для Водолеев тригон Луны и Венеры несёт послание принятия и связи. Не обязательно делать все в одиночку – рядом есть те, кто готов поддержать и искренне заботится о вас.

Ранее были названы знаки зодиака, чья жизнь облегчится после тяжелого лета.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Названы скрытые таланты каждого знака зодиака
12:39, 12 сентября 2025
Названы скрытые таланты каждого знака зодиака
Что ждет знаки зодиака в последнюю неделю июня
09:24, 20 июня 2025
Что ждет знаки зодиака в последнюю неделю июня
Неожиданные повороты и важные решения: опубликован гороскоп на 27 мая
00:02, 27 мая 2025
Неожиданные повороты и важные решения: опубликован гороскоп на 27 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: