Гороскоп на 6 октября: побудьте в гордом одиночестве

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на шестой день октября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Нельзя все время говорить: "Это не я". Теперь это стало абсолютно бесполезно. Пора начинать действовать, хотя, возможно, вы пока и не знаете как.

Телец

Поверьте в свою удачу – чем сильнее будет ваша вера, тем удачливее вы будете. Сегодня можно даже пойти на некоторый риск, в разумных пределах, разумеется.

Близнецы

Сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны, как и другие.

Рак

Сегодня вам может потребоваться отдых от общества даже наиболее нежно любимых вами людей. Побудьте некоторое время в гордом одиночестве.

Лев

Сегодня, что бы вы ни делали, можете надеяться не лояльность со стороны окружающих вас людей. Будьте вежливы и вы.

Дева

Сегодня вам представится возможность поймать некстати вылетевшее слово или исправить другую ошибку, словом – улучшить отношения с окружающими. Грех не воспользоваться подобной возможностью.

Весы

Сегодня расстояние между моментом возникновения идеи и ее осуществлением может сильно сократиться. Это ненадолго, используйте момент. Нет своих идей – позаимствуйте чужую.

Скорпион

Как это обычно и случается, что-то тайное сегодня соблаговолит стать явным. Под знаком сей неожиданной новости этот день и пройдет.

Стрелец

Сегодня вам придется пойти на компромисс, в противном случае с вами может произойти та же неприятность, что и со старухой (имеется в виду та, что осталась у разбитого корыта). Умерив же свои амбиции, вы вполне можете получить более богатые плоды.

Козерог

Сегодня вы можете оказаться обладателем гигантских запасов энергии, недоумевающим относительно возможных способов ее реализации. Постарайтесь ничего не разрушить.

Водолей

Сегодняшний день обещает быть чрезвычайно удачным в деловом отношении. Засучивайте рукава и беритесь за дело. Вы сумеете доказать, что вы – лучший.

Рыбы

Сегодня практически все пойдет вопреки вашим ожиданиям, не говоря уже о желаниях. Но опускать руки не следует, к вечеру может оказаться, что так даже и лучше.

