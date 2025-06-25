Пугающее открытие о неправильном использовании наушников: как не лишиться разума

Американский невролог Байбинг Чен заявил, что частое использование наушников на высокой громкости не только вредно для слуха, но и повышает риск слабоумия, сообщает Zakon.kz.

По словам доктора, даже легкая потеря слуха удваивает риск развития деменции, а тяжелая потеря слуха увеличивает его в пять раз. Это происходит потому, что когда мозгу трудно обрабатывать звук, он перераспределяет ресурсы от мышления и памяти, усиливая снижение когнитивных способностей.

"По данным Общества Альцгеймера, люди, у которых развиваются проблемы со слухом, могут иметь повышенный риск развития деменции. Это также может быть одним из ранних симптомов, которые могут обнаружить деменцию", – приводит слова Чена Mirror.

Невролог добавил, что звуки громкостью свыше 85 децибел (дБ), аналогичные шуму городского транспорта, со временем могут привести к проблемам со слухом. Воздействие звука громкостью более 100 дБ, например, громкие концерты или наушники на максимальной громкости, может привести к постоянной потере слуха.

Помочь защитить слух могут уменьшение громкости наушников и перерывы в их использовании. Также сегодня выпускают наушники, которые могут предупреждать пользователя об опасно высокой громкости. Пороги для этих предупреждений различаются, но они часто составляют около 85 дБ.

При этом эксперты Harvard Health утверждают, что звук менее 70 дБ вряд ли нанесет какой-либо существенный вред ушам. Это также подтверждает Всемирная организация здравоохранения. Там советуют "удерживать громкость ниже 60% от максимальной на вашем устройстве" и использовать "хорошо подобранные и шумоподавляющие наушники", чтобы уменьшить необходимость увеличивать громкость, особенно когда вы находитесь в и без того шумной обстановке.

А вот советы от специалистов Роспотребнадзора и Роскачества, как правильно использовать наушники без вреда для здоровья :

Не используйте внутриканальные наушники, так как они направляют звук именно на барабанную перепонку. В результате такого воздействия возникает избыточное звуковое давление, которое может вызвать повреждение внутреннего уха и слухового нерва.

Безопаснее всего для слуха большие накладные или полноразмерные наушники, которые закрывают ушную раковину. Они передают в ухо менее плотный звук и дают возможность более равномерного распространения звуковой волны.

Наушниками рекомендуется пользоваться не более 1-2 часов подряд или 2-3 часов в день.

Чтобы не пришлось вкручивать громкость на максимум в шумных местах, используйте по возможности функцию активного шумоподавления.

Необходимо периодически (раз в неделю) чистить фильтр-сеточку и протирать поверхность наушников спиртовой салфеткой или антисептиком.

При патологии уха (например, при отите) наушники обязательно должны быть исключены на весь период болезни, а после выздоровления начинать пользоваться ими можно только после разрешения врача.

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