Диетолог объяснил, почему нужно замачивать орехи

Перед тем как съесть орехи, их стоит предварительно замочить в воде – это сделает продукт чище и вкуснее, сообщает Zakon.kz.

Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

По его словам, вода помогает удалить с поверхности орехов загрязнения, оставшиеся после обработки и транспортировки. Кроме того, после замачивания орехи становятся мягче и по вкусу напоминают свежесобранные.

Эксперт также напомнил, что орехи следует употреблять умеренно – не более 25 граммов за раз. Это же правило распространяется и на семечки.

Отдельно Поляков предупредил об осторожности с некоторыми видами: бразильские орехи из-за высокой концентрации селена стоит есть не больше 4-5 штук, а переедание миндаля (свыше 25 граммов) может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

