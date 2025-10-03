#АЭС в Казахстане
Советы

4 октября – Кондрат и Ипат: день, когда труд спасает от бедности

девушка в постели, отдых, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 13:16 Фото: pexels
4 октября в народном календаре отмечается день Кондрата и Ипата (также известный как день Кондрата Огородника или Ипата Целителя). Этот день окружен множеством примет и традиций. Одна из самых известных – нельзя лениться, сообщает Zakon.kz.

Так, день Кондрата и Ипата приходился на пору, когда заканчивались основные работы в поле и на огороде. Это было время подведения итогов – люди старались успеть доделать все, что не успели.

Считалось, что лень в этот день – к бедности и неурожаю в следующем году.

Даже существовала пословица: "Кто на Кондрата ленится – того нужда прижмет".

Как встретишь – так и проведешь

В этот день, согласно данным издания "АиФ", нельзя было:

  • Спорить, ругаться, затевать скандалы – плохая примета для семьи и дел.
  • Бездельничать. Верили: ленивый день обернется потерями и финансовыми трудностями.
  • Откладывать "на черный день". Считалось, что так накликаешь беду.
  • Ходить в лес в одиночку. "Чтобы не пропасть" – так говорили.
  • Оставлять грязную посуду на столе. К ссорам в доме.

Что делали:

  • Завершали заготовки на зиму.
  • Убирали дом.
  • Пекли пироги – знак достатка.
  • Не сидели без дела: даже вышивка или починка одежды считались хорошими делами.

Народные приметы

  • Ясно и дует северо-восточный ветер – ждать трескучих морозов зимой.
  • Кроты натаскали в норы много соломы – к суровой зиме.
  • Куры линяют – скоро холода.
  • Много орехов – зима будет суровой.
  • Днем холодно, к вечеру потеплело – к порче погоды.
  • Береза желтеет с верхушки – весна ранняя; снизу – поздняя.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 13:16
30 сентября – День Веры, Надежды и Любви: народные традиции и запреты

Ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечался Международный день пожилых людей. Тогда в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) рассказали о мерах социальной защиты людей старшего поколения в стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
