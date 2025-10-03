4 октября – Кондрат и Ипат: день, когда труд спасает от бедности

4 октября в народном календаре отмечается день Кондрата и Ипата (также известный как день Кондрата Огородника или Ипата Целителя). Этот день окружен множеством примет и традиций. Одна из самых известных – нельзя лениться, сообщает Zakon.kz.

Так, день Кондрата и Ипата приходился на пору, когда заканчивались основные работы в поле и на огороде. Это было время подведения итогов – люди старались успеть доделать все, что не успели.

Считалось, что лень в этот день – к бедности и неурожаю в следующем году.

Даже существовала пословица: "Кто на Кондрата ленится – того нужда прижмет".

Как встретишь – так и проведешь

В этот день, согласно данным издания "АиФ", нельзя было:

Спорить, ругаться, затевать скандалы – плохая примета для семьи и дел.

Бездельничать. Верили: ленивый день обернется потерями и финансовыми трудностями.

Откладывать "на черный день". Считалось, что так накликаешь беду.

Ходить в лес в одиночку. "Чтобы не пропасть" – так говорили.

Оставлять грязную посуду на столе. К ссорам в доме.

Что делали:

Завершали заготовки на зиму.

Убирали дом.

Пекли пироги – знак достатка.

Не сидели без дела: даже вышивка или починка одежды считались хорошими делами.

Народные приметы

Ясно и дует северо-восточный ветер – ждать трескучих морозов зимой.

Кроты натаскали в норы много соломы – к суровой зиме.

Куры линяют – скоро холода.

Много орехов – зима будет суровой.

Днем холодно, к вечеру потеплело – к порче погоды.

Береза желтеет с верхушки – весна ранняя; снизу – поздняя.

Ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечался Международный день пожилых людей. Тогда в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) рассказали о мерах социальной защиты людей старшего поколения в стране.