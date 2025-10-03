4 октября – Кондрат и Ипат: день, когда труд спасает от бедности
4 октября в народном календаре отмечается день Кондрата и Ипата (также известный как день Кондрата Огородника или Ипата Целителя). Этот день окружен множеством примет и традиций. Одна из самых известных – нельзя лениться, сообщает Zakon.kz.
Так, день Кондрата и Ипата приходился на пору, когда заканчивались основные работы в поле и на огороде. Это было время подведения итогов – люди старались успеть доделать все, что не успели.
Считалось, что лень в этот день – к бедности и неурожаю в следующем году.
Даже существовала пословица: "Кто на Кондрата ленится – того нужда прижмет".
Как встретишь – так и проведешь
В этот день, согласно данным издания "АиФ", нельзя было:
- Спорить, ругаться, затевать скандалы – плохая примета для семьи и дел.
- Бездельничать. Верили: ленивый день обернется потерями и финансовыми трудностями.
- Откладывать "на черный день". Считалось, что так накликаешь беду.
- Ходить в лес в одиночку. "Чтобы не пропасть" – так говорили.
- Оставлять грязную посуду на столе. К ссорам в доме.
Что делали:
- Завершали заготовки на зиму.
- Убирали дом.
- Пекли пироги – знак достатка.
- Не сидели без дела: даже вышивка или починка одежды считались хорошими делами.
Народные приметы
- Ясно и дует северо-восточный ветер – ждать трескучих морозов зимой.
- Кроты натаскали в норы много соломы – к суровой зиме.
- Куры линяют – скоро холода.
- Много орехов – зима будет суровой.
- Днем холодно, к вечеру потеплело – к порче погоды.
- Береза желтеет с верхушки – весна ранняя; снизу – поздняя.
