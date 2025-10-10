Специалисты объяснили, почему квартиры остаются холодными в отопительный сезон

Во многих регионах начался отопительный сезон, но некоторые жильцы по-прежнему ощущают холод в квартирах. Эксперты Пермского Политеха отметили: причина не всегда в коммунальных службах – часто тепло теряется из-за ошибок в обустройстве жилья, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе образовательного учреждения, отопительная система выходит на полную мощность не сразу – на это уходит до двух недель. Но даже после этого температура в квартире может оставаться ниже нормы.

"Батареи греют помещение за счет конвекции и излучения. Если радиаторы закрыты плотными шторами или мебелью, теплый воздух не циркулирует – образуется своеобразная воздушная пробка. Чтобы тепло равномерно распределялось, вокруг батареи должно быть свободное пространство", – объяснил кандидат технических наук Александр Бурков.

Дизайнерские решения вроде blackout-штор и массивных шкафов у батарей снижают эффективность отопления на 10-15%. Еще одна частая ошибка – перенос радиаторов при ремонте. Установка их в нишах или углах нарушает теплообмен, а из-за неправильной вентиляции теплый воздух просто не достигает дальних зон комнаты.

Как пояснил кандидат технических наук Виталий Шаманов, начать стоит с организации притока свежего воздуха.

"Простейшее решение – приточный клапан. Он пропускает воздух с улицы, не создавая сквозняков. Чтобы помочь теплу циркулировать, можно установить над батареей широкий подоконник или направить на нее небольшой вентилятор на минимальной скорости", – пояснил он.

Серьезной причиной утечек становятся и "мостики холода" – участки стен над окнами и в углах, через которые тепло буквально уходит наружу. Особенно часто это встречается в старых домах.

"Такие зоны хорошо видно на тепловизоре. Решение – наружное утепление пенополистиролом или минеральной ватой. А для пола подойдет тонкая пробковая подложка или вспененный полиэтилен под ламинат", – сказал Шаманов.

Часто жильцы забывают, что и пластиковые окна требуют ухода. Фурнитуру необходимо переводить в зимний режим – для этого достаточно шестигранника. Уплотнители же нужно менять каждые три-пять лет: со временем они теряют эластичность и начинают пропускать холод.

Ранее мы писали о том, чем различаются белая и желтая дорожные разметки.