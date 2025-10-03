Начался сезон золотых листьев, тыквенных латте и простуды. Сначала кажется, что это просто усталость, но маленькая и амбициозная простуда уже заняла свое место в VIP-ложе вашего организме. Zakon.kz поговорил со специалистами и узнал, как распознать первые признаки простуды.

Осень – это не только милые фотосессии в желтых листьях и романтические прогулки по паркам в берете и пальто. Это еще и революция внутри организма. Световой день стремительно сокращается, и мозг, словно режиссер, меняет сценарий: меньше серотонина, больше кортизола. Погода проявляет признаки биполярного расстройства, то дождь, то снег, а стресс подкрадывается, пока ты просто стоишь в пробке и пытаешься пробиться сквозь толпу студентов на остановке.

В теле начинается невидимая перестройка: иммунитет сбивается с ритма, гормоны отыгрывают джазовый концерт, хронические болячки выходят из тени, это их вокальная партия. И в этот момент мы особенно уязвимы. Вирусы сидят в зрительном зале, мечтая попасть на сцену, и многим удается. Главное, чтобы охрана вашего концерта работала исправно и ловила сигналы неадекватного поведения, не подпуская фанатов к свету софитов.

Какие сигналы подает организм

Если взрослый человек может сразу распознать отклонение от нормы в своем организме, то с детьми дела обстоят иначе. Их организмы еще только учатся справляться с вирусами. О том, почему детский иммунитет требует особого внимания и какие сигналы нельзя игнорировать, нам рассказала кандидат медицинских наук, профессор кафедры амбулаторно поликлинической педиатрии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Жанар Нургалиева.

"Детский организм имеет ряд физиологических особенностей. Причем чем младше ребенок, тем они сильнее выражены. Это и высокая проницаемость сосудов, и рыхлая структура окружающих тканей, и, конечно, преобладание общих симптомов заболевания над местными. Поэтому родителям важно быть особенно внимательными. Помимо повышения температуры, стоит обращать внимание на снижение аппетита, плаксивость, вялость, а также на состояние дыхательных путей, если конкретнее, то следить за заложенностью носа, дыханием через рот. Все это может указывать на начало простудной инфекции", – объясняет врач.

Также появляются признаки интоксикации: у младенцев – беспокойство, отказ от груди; у детей постарше – потеря аппетита и изменение поведения.

Теперь давайте разбираться со взрослыми людьми. Мы побеседовали с кандидатом медицинских наук, ассоциированным профессором, заведующей кафедрой общей иммунологии КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Эльмирой Битановой. Она объяснила нам, что на самом деле, когда появляются первые симптомы простуды или вирусной инфекции, быстро изменить состояние иммунной системы уже практически невозможно. Как только вы чувствуете, что "что-то не так": повысилась температура, появилась ломота в костях, важно сразу же изолироваться.

Помните, как мы научились это делать во время ковида? Тот же принцип: не ходить в общественные места, на работу или учебу, чтобы не заразить других, особенно тех, у кого иммунитет ослаблен, а именно – пожилых людей и детей.

"Остаться дома – это первый и самый важный шаг. Далее принять меры для облегчения симптомов: пить больше жидкости, следить за температурой тела. Если температура высокая (39-40°С), нужно вызвать врача или скорую помощь. Если же температура держится в пределах 37,5-38°С, особых вмешательств обычно не требуется. Питание при этом должно быть легким и привычным, не стоит нагружать организм жирной, соленой или тяжелой пищей, это только усложнит работу иммунитета и пищеварения. Комната, где находится больной, должна была прохладной", – объясняет иммунолог.

Иммунитет – это не кнопка, которую можно быстро включить или выключить, она работает постоянно, но иногда дает сбой. Он работает так, как чувствует в данный момент, и отвечает на вирус, именно исходя из своих текущих возможностей. Поэтому беречь здоровье и поддерживать защитные силы организма нужно всегда, а не только когда болезнь уже заявила о себе.

"Что касается витаминов и иммуномодуляторов, они могут поддержать организм, но если вы начинаете принимать их уже при появлении симптомов, то это почти всегда слишком поздно. Полноценное питание и укрепление иммунитета должны быть постоянной заботой, а не экстренной мерой", – поясняет Эльмира Битанова.

Также врач-иммунолог отметила, что вокруг простуды витает целая куча мифов, не замечая настоящей картины болезни.

"Простуда и сквозняки вызывают грипп"

Грипп вызывают вирусы, а не холод. Вирусы легче распространяются в холодное время года, потому что мы больше времени проводим в помещениях.

"Нужно избегать всех микробов, чтобы не болеть"

Небольшое количество микробов полезно, иммунитет учится на них. Главное – соблюдать гигиену.

"Высокая температура всегда опасна"

На самом деле, она помогает бороться с инфекцией. Если не слишком высокая и вам не плохо, сбивать не нужно.

Как избежать простуды: Питайтесь здоровой пищей . Ешьте больше фруктов и овощей.

. Ешьте больше фруктов и овощей. Высыпайтесь. Сон помогает организму восстанавливаться.

Сон помогает организму восстанавливаться. Будьте активны. Регулярные физические нагрузки тренируют иммунитет.

Регулярные физические нагрузки тренируют иммунитет. Уменьшайте стресс. Психологическое здоровье важно для защиты организма.

Внутри каждого из нас разворачивается настоящий театр. Вирусы поднимают занавес простуды, пытаясь сыграть свою партию. Но важно, чтобы главная роль была отдана верному актеру, а именно – иммунитету.