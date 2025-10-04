#АЭС в Казахстане
Советы

Как меньше сидеть в телефоне: советы, которые действительно работают

смартфон, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 12:51 Фото: freepik
Сообщения, соцсети, новости и развлечения становятся привычным фоном, без которого многие уже не представляют свою жизнь. Но вместе с удобством телефон приносит и проблемы: переутомление, нарушение сна, потерю концентрации и даже чувство тревоги, сообщает Zakon.kz.

По данным различных исследований, чрезмерное использование гаджетов связано с повышением уровня стресса и ухудшением качества отдыха. Поэтому все больше специалистов советуют выстраивать более здоровые отношения с телефоном – использовать его как инструмент, а не источник бесконечных отвлечений.

Почему мы так много времени проводим в телефоне

Причин несколько. Во-первых, приложения устроены так, чтобы удерживать внимание: уведомления, "бесконечная лента", автоматические рекомендации. Во-вторых, телефон часто становится способом убежать от скуки или неловкой паузы. В результате мы проверяем его десятки, а то и сотни раз в день – порой даже не замечая этого.

Что можно сделать

Есть несколько простых шагов, которые помогают сократить экранное время без жестких ограничений:

Отключите лишние уведомления. Чем меньше сигналов приходит, тем реже возникает желание взять телефон.

Установите лимиты на приложения. Почти в каждом смартфоне есть функция контроля времени. Это не строгий запрет, а напоминание, что пора сделать паузу.

Создайте "безэкранное время". Например, вечером за час до сна отложите телефон в сторону. Это улучшает сон и помогает расслабиться.

Используйте "серые экраны". Многие отмечают, что отключение ярких цветов интерфейса снижает желание бесконечно листать ленту.

Заменяйте привычки. Если рука тянется к телефону, попробуйте вместо этого взять книгу, сделать небольшую разминку или записать мысли в блокнот.

Чем это поможет

Психологи отмечают, что уменьшение времени в смартфоне положительно влияет на внимание и настроение. Человек начинает лучше концентрироваться, появляется больше энергии и сил на повседневные дела. Кроме того, освобождается время для живого общения, хобби или простого отдыха без экрана.

Важно помнить, что цель – не полный отказ от телефона, а более осознанное использование. Смартфон остается полезным инструментом, но именно человек должен управлять им, а не наоборот.

Айсулу Омарова
