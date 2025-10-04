Почему нельзя желать приятного аппетита перед едой

Врач посоветовала не произносить такую фразу перед тем, как человек приготовился к трапезе, из-за негативной реакции, которая мешает трапезе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала врач-гастроэнтеролог изданию NEWS.ru, пожелание приятного аппетита не только лишено смысла.

По ее словам, эта фраза нарушает естественный процесс пищеварения, заставляя человека отвлекаться на ответную реакцию.

"Пожелание приятного аппетита – поздняя замена религиозной традиции. В сущности оно не несет особого смысла. Аппетит – это физиологическая реакция на удовлетворение чувства голода, а не чувственное удовольствие, которое можно пожелать. К тому же подобным пожеланием нарушается правило приватности. Человек ест, а вы его отвлекаете, вызываете к ответу с полным ртом. В итоге в силу вежливого посыла трапезничающий должен как-то отреагировать вместо того, чтобы спокойно принять пищу. Когда человек ест, нельзя торопиться, разговаривать, отвлекаться. Это важно для процесса пищеварения", – пояснила врач.

Она отметила, что во многих культурах акцент на процессе еды считается неуместным. К примеру, во Франции фраза Bon appétit употребляется только в определенных ситуациях и звучит от хозяина дома или повара.

"Если за столом все свои – близкие или коллеги, то делать акцент на процессе еды не считается уместным. В подобной ситуации уместно вспомнить другой посыл: "Когда я ем, я глух и нем", – заключила Сластен.

