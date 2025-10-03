#АЭС в Казахстане
Советы

Как распознать алкоголика по признакам на лице и теле

как распознать алкоголика по признакам на лице и теле, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 01:51 Фото: pixabay
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, по каким отражающимся на лице и теле признакам можно заподозрить у человека алкоголизм, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Life, спиртные напитки расширяют кровеносные сосуды, из-за чего нос и щеки краснеют и покрываются сеткой капилляров. При этом из-за задержки жидкости появляются общая одутловатость, отечность лица, а также мешки и синяки под глазами.

Также Кашух предупреждает, что еще одним признаком является лишний вес. Это объясняется высокой калорийностью спиртных напитков и тем, что они стимулируют аппетит. Однако на поздней стадии зависимости, уточнила гастроэнтеролог, вес наоборот резко снижается из-за частого похмелья и неизбежных проблем с печенью и поджелудочной железой.

Ранее сообщалось, что МВД РК утвердило новые правила направления на освидетельствование на состояние опьянения.

