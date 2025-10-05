Чем мужчинам заменить красное мясо, чтобы похудеть и снизить холестерин

Группа финских ученых устроила эксперимент: в рационе здоровых мужчин на полтора месяца ограничили потребление продуктов из красного и переработанного мяса, заменив их бобовыми, сообщает Zakon.kz.

Статья вышла в журнале European Journal of Nutrition. В ней говорится, что шести недель такого питания оказалось достаточно, чтобы сбросить вес и улучшить показатели крови.

Рандомизированное контролируемое исследование провели специалисты в области питания и здравоохранения из Хельсинкского университета (Финляндия).

Результаты показали: избавиться от лишних килограммов возможно, если частично убрать из рациона колбасу, говядину, бекон и тому подобное, включив вместо них блюда из гороха и бобов.

К эксперименту привлекли мужчин, не имеющих проблем с кишечником, печенью или почками, а также других серьезных заболеваний вроде диабета и рака. Кроме того, не допускались курение, злоупотребление алкоголем, прием определенных лекарств и недавние поездки за границу. В итоге в испытаниях поучаствовали 102 человека трудоспособного возраста (от 21 до 61 года).

Участников разделили на "мясную" и "бобовую" группы. В первой разрешалось съедать 760 граммов красного и переработанного мяса в неделю, что должно было составлять четверть от общего потребления белков. В остальном рекомендовали придерживаться обычного стиля питания.

Во второй группе потребление таких видов мяса сократили до 200 граммов в неделю. Это снижение компенсировали, добавив бобовые, за исключением сои. К примеру, испытуемые могли есть гороховый суп, зеленый горошек, бобы, овощные котлеты из бобовых и так далее. Допускались и другие привычные источники белка: курятина, рыба, яйца и прочее.

Через шесть недель мужчины из " бобовой " группы в среднем сбросили килограмм. Также у них снизился уровень общего и "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности, ЛПНП), вредящего здоровью сердца и сосудов. Уровень железа, несмотря на сокращение в рационе красного мяса, повысился.

В "мясной" группе тоже отметили небольшое снижение веса (в среднем участники похудели на 300 граммов), что ученые объяснили побочным эффектом более пристального внимания к питанию. При этом уровни общего холестерин и ЛПНП, напротив, немного увеличились.

Исследователи отметили, что специально сосредоточили внимание на мужчинах, поскольку они в среднем едят больше мясных продуктов, чем женщины. Учитывая, что изменения привычного рациона в эксперименте были небольшими, ученые назвали результаты впечатляющими. Они добавили, что скорректировать таким образом питание совсем несложно.

Однако к испытаниям допустили лишь здоровых участников. Людям, страдающим нефритом, панкреатитом, подагрой и некоторыми заболеваниями ЖКТ врачи рекомендуют ограничить или полностью отказаться от употребления бобов.

Они содержат большое количество сложных углеводов, а именно клетчатки, из-за чего их активное употребление может спровоцировать запоры и другие нарушения пищеварения.

