#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
547.57
642.63
6.68
Советы

Чем мужчинам заменить красное мясо, чтобы похудеть и снизить холестерин

Мясо, диета, повар, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 06:20 Фото: pexels
Группа финских ученых устроила эксперимент: в рационе здоровых мужчин на полтора месяца ограничили потребление продуктов из красного и переработанного мяса, заменив их бобовыми, сообщает Zakon.kz.

Статья вышла в журнале European Journal of Nutrition. В ней говорится, что шести недель такого питания оказалось достаточно, чтобы сбросить вес и улучшить показатели крови.

Рандомизированное контролируемое исследование провели специалисты в области питания и здравоохранения из Хельсинкского университета (Финляндия).

Результаты показали: избавиться от лишних килограммов возможно, если частично убрать из рациона колбасу, говядину, бекон и тому подобное, включив вместо них блюда из гороха и бобов.

К эксперименту привлекли мужчин, не имеющих проблем с кишечником, печенью или почками, а также других серьезных заболеваний вроде диабета и рака. Кроме того, не допускались курение, злоупотребление алкоголем, прием определенных лекарств и недавние поездки за границу. В итоге в испытаниях поучаствовали 102 человека трудоспособного возраста (от 21 до 61 года).

Участников разделили на "мясную" и "бобовую" группы. В первой разрешалось съедать 760 граммов красного и переработанного мяса в неделю, что должно было составлять четверть от общего потребления белков. В остальном рекомендовали придерживаться обычного стиля питания.

Во второй группе потребление таких видов мяса сократили до 200 граммов в неделю. Это снижение компенсировали, добавив бобовые, за исключением сои. К примеру, испытуемые могли есть гороховый суп, зеленый горошек, бобы, овощные котлеты из бобовых и так далее. Допускались и другие привычные источники белка: курятина, рыба, яйца и прочее.

  • Через шесть недель мужчины из "бобовой" группы в среднем сбросили килограмм. Также у них снизился уровень общего и "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности, ЛПНП), вредящего здоровью сердца и сосудов. Уровень железа, несмотря на сокращение в рационе красного мяса, повысился.
  • В "мясной" группе тоже отметили небольшое снижение веса (в среднем участники похудели на 300 граммов), что ученые объяснили побочным эффектом более пристального внимания к питанию. При этом уровни общего холестерин и ЛПНП, напротив, немного увеличились.

Исследователи отметили, что специально сосредоточили внимание на мужчинах, поскольку они в среднем едят больше мясных продуктов, чем женщины. Учитывая, что изменения привычного рациона в эксперименте были небольшими, ученые назвали результаты впечатляющими. Они добавили, что скорректировать таким образом питание совсем несложно.

Однако к испытаниям допустили лишь здоровых участников. Людям, страдающим нефритом, панкреатитом, подагрой и некоторыми заболеваниями ЖКТ врачи рекомендуют ограничить или полностью отказаться от употребления бобов.

Они содержат большое количество сложных углеводов, а именно клетчатки, из-за чего их активное употребление может спровоцировать запоры и другие нарушения пищеварения.

Ранее диетологи выявили самые полезные орехи, не влияющие на диету.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Топ-5 диет для похудения
17:20, 01 августа 2023
Топ-5 диет для похудения
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2017 г. (июль, август, сентябрь)
15:51, 17 августа 2017
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2017 г. (июль, август, сентябрь)
Назван тип женщин, наиболее тяжело переносящий ПМС
07:25, Сегодня
Назван тип женщин, наиболее тяжело переносящий ПМС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: