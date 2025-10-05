#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
547.57
642.63
6.68
Советы

Люди спят с открытыми глазами чаще, чем кажется

человек, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 14:38 Фото: freepik
Некоторые люди во сне не могут полностью сомкнуть веки. Это состояние называется ночным лагофтальмом, сообщает Zakon.kz.

Один из корней термина происходит от греческого lagos – "заяц": в древности считалось, что эти животные спят с открытыми глазами благодаря наличию третьего века.

Лагофтальм – не такая уж редкость. По оценкам офтальмологов, им страдают от 5 до 20% взрослых людей. При этом степень выраженности бывает разной: у одних глаза остаются приоткрытыми едва заметно, у других – наполовину или даже полностью, пишет gismeteo.ru.

Причины тоже различаются. Иногда это врожденная особенность строения век, в других случаях – последствие травм, операций, паралича лицевого нерва или воспалений, затронувших мышцы, отвечающие за смыкание глаз. Также лагофтальм может возникать временно – например, при сильной усталости, стрессе или после употребления алкоголя.

На первый взгляд, спать с открытыми глазами может показаться безвредным, но у этого состояния есть последствия. Глаза не получают достаточной защиты от воздуха, что приводит к пересыханию роговицы. В результате появляются раздражение, ощущение "песка" или инородного тела, а иногда и повышенное слезотечение. Постепенно может развиться синдром сухого глаза, который требует постоянного ухода и лечения.

Если вы заметили, что утром глаза покрасневшие, зудят или кажутся пересохшими, стоит обратить внимание, не остаются ли веки приоткрытыми во сне. Иногда это можно определить по ощущениям – чувство жжения после пробуждения, "затуманенное" зрение или утреннее слезотечение.

При подозрении на лагофтальм рекомендуется обратиться к офтальмологу. Специалист проведет осмотр и предложит подходящее лечение. Обычно назначают увлажняющие капли, ночные мази и специальные защитные повязки или маски, которые помогают векам полностью закрываться. В более сложных случаях может потребоваться физиотерапия или хирургическая коррекция.

Хотя ночной лагофтальм редко представляет угрозу для зрения, он требует внимания. Простые меры защиты помогают сохранить здоровье глаз и качество сна. Ведь даже во сне им нужно немного заботы, чтобы видеть мир ясно днем.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 14:38
Как побороть бессонницу: техники для быстрого засыпания

Читайте также: Почему мы "падаем" во сне и как с этим справиться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Полный текст выступления президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Национального курултая
00:17, 15 марта 2025
Полный текст выступления президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Национального курултая
Как Фонд "Қазақстан халқына" меняет жизнь казахстанцев
09:00, 13 октября 2022
Как Фонд "Қазақстан халқына" меняет жизнь казахстанцев
Заболевание цифровой цивилизации — синдром «сухого глаза»
12:15, 17 декабря 2021
Заболевание цифровой цивилизации — синдром «сухого глаза»
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: