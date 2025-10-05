Люди спят с открытыми глазами чаще, чем кажется

Некоторые люди во сне не могут полностью сомкнуть веки. Это состояние называется ночным лагофтальмом, сообщает Zakon.kz.

Один из корней термина происходит от греческого lagos – "заяц": в древности считалось, что эти животные спят с открытыми глазами благодаря наличию третьего века.

Лагофтальм – не такая уж редкость. По оценкам офтальмологов, им страдают от 5 до 20% взрослых людей. При этом степень выраженности бывает разной: у одних глаза остаются приоткрытыми едва заметно, у других – наполовину или даже полностью, пишет gismeteo.ru.

Причины тоже различаются. Иногда это врожденная особенность строения век, в других случаях – последствие травм, операций, паралича лицевого нерва или воспалений, затронувших мышцы, отвечающие за смыкание глаз. Также лагофтальм может возникать временно – например, при сильной усталости, стрессе или после употребления алкоголя.

На первый взгляд, спать с открытыми глазами может показаться безвредным, но у этого состояния есть последствия. Глаза не получают достаточной защиты от воздуха, что приводит к пересыханию роговицы. В результате появляются раздражение, ощущение "песка" или инородного тела, а иногда и повышенное слезотечение. Постепенно может развиться синдром сухого глаза, который требует постоянного ухода и лечения.

Если вы заметили, что утром глаза покрасневшие, зудят или кажутся пересохшими, стоит обратить внимание, не остаются ли веки приоткрытыми во сне. Иногда это можно определить по ощущениям – чувство жжения после пробуждения, "затуманенное" зрение или утреннее слезотечение.

При подозрении на лагофтальм рекомендуется обратиться к офтальмологу. Специалист проведет осмотр и предложит подходящее лечение. Обычно назначают увлажняющие капли, ночные мази и специальные защитные повязки или маски, которые помогают векам полностью закрываться. В более сложных случаях может потребоваться физиотерапия или хирургическая коррекция.

Хотя ночной лагофтальм редко представляет угрозу для зрения, он требует внимания. Простые меры защиты помогают сохранить здоровье глаз и качество сна. Ведь даже во сне им нужно немного заботы, чтобы видеть мир ясно днем.

