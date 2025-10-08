#АЭС в Казахстане
Советы

Гороскоп на 8 октября: ищите золотую середину

Гороскоп на 8 октября, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 08:43 Фото: pixabay
Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на восьмой день октября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодняшний день – последний перед довольно длительным перерывом в способности активно и небестолково действовать. Используйте его на полную катушку.

Телец

Вы колеблетесь, находясь в тяжком процессе выбора меж желанием наплевать на все с высокой колокольни и необходимостью поддерживать некоторые связи. Ищите золотую середину, тем более что колокольни может поблизости и не оказаться.

Близнецы

Сегодня вы не только будете веселы сами, но и сможете развеселить каждого, кто приблизится к вам на расстояние вытянутой руки. Вам наверняка удастся вспомнить массу давно забытых, но дико смешных анекдотов.

Рак

Сегодня вас будет беспокоить некоторое воспоминание, которое уже давно пора изгнать из памяти. Замените его свежими впечатлениями.

Лев

Сегодня в вашем доме могут произойти большие перемены, но их не случится, если вы не поучаствуете в процессе. Посему лучше проконсультироваться с домашними, прежде чем начинать что-то глобальное.

Дева

Для некоторых людей потребность высказаться превышает даже надобность в наличии внимательного и сочувствующего слушателя. Вам сегодня предстоит долгий и весьма утомительный разговор подобного характера, причем вам не дадут вставить ни единого слова. И не пытайтесь с этим бороться, единственное, что от вас требуется – не зевать в лицо собеседнику.

Весы

Вы будете пребывать в мире чувств, причем довольно приятных. Окунитесь в них полностью, и день не пройдет даром.

Скорпион

Сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно завтра вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, стиснув зубы этот вызов принять.

Стрелец

Та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов приведет вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах, думать надо значительно больше семи раз.

Козерог

Сегодня вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда даже и не слышали. Постарайтесь обеспечить себе алиби.

Водолей

При решении того или иного вопроса сегодня заглядывайте в бумажник. Возможно, он сможет подсказать вам ответ.

Рыбы

Вы добьетесь успеха, хотя результат и покажется вам меньшим, нежели вы ожидали. Не переоценивайте способность окружающих легко попадать под впечатление.

В поисках золотой середины миллиардерша Лорен Санчес-Безос пришла на Неделю моды в Париже в винтажном платье Chanel.

Фото Алия Абди
Алия Абди
