Советы

Можно ли красивый госномер перекидывать с одной машины на другую

Автоцон, госномера для автомобилей, вип-номера, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номер машины, номера машин, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 12:31 Фото: gov4c.kz
Казахстанцам рассказали условие, при котором владелец двух машин и красивого (VIР) госномера может перекидывать его с одного авто на другое, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 9 октября в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", первое условия – транспортные средства должны быть зарегистрированы на владельца.

Второе условие – госномер должен быть свободным.

"Вы можете перенести VIР-госномер с одного автомобиля на другой при условии, что оба транспортных средства зарегистрированы на ваше имя. Для этого необходимо освободить номер, сняв его с регистрации текущего автомобиля. После этого вы можете прикрепить этот номер на другой автомобиль, оформив слугу "Замена государственных регистрационных номерных знаков" (ГРНЗ). Номер считается свободным только после того, как он официально снят с учета", – сообщили в НАО.

Ранее казахстанцам рассказали, какие документы нужны при прописке в Казахстане, и должен ли присутствовать хозяин квартиры.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
