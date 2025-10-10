#АЭС в Казахстане
Советы

Чем отличаются белая и желтая дорожные разметки

дорога, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 16:09 Фото: pixabay
Дорожная разметка – немаловажная часть правил дорожного движения (ПДД). Она помогает безопасной организации движения для всех участников дороги. Существует два вида разметки: горизонтальная и вертикальная. Горизонтальная разметка может иметь белый или желтый цвет, сообщает Zakon.kz.

В чем отличие белой и желтой разметки, 10 октября рассказали в НАО "Правительство для граждан".

Белая разметка

  • разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения;
  • указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам;
  • применяется как для обозначения полос, пешеходных переходов, и других элементов дороги на городских улицах, так и на трассах.

Желтая разметка

  • обозначает места, где запрещены остановка, стоянка;
  • обозначает остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси;
  • обозначает участок регулирования перекрестка.

Что нужно запомнить

  • Если на дороге есть и белая и желтая разметка, приоритет имеет желтая.
  • Если вы видите желтую разметку, нанесенную поверх белой, ориентируйтесь именно по желтой.

Ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что в школах нужно ввести уроки по ПДД отдельным обязательным предметом. Это благоприятно скажется на безопасности дорожного движения.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
