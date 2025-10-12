Как подготовить организм к холоду: советы врачей
Эксперт по физической реабилитации Владимир Бондаренко рассказал marieclaire.ru, как помочь организму легче пережить осень и зиму.
Закаливание
Закаливание укрепляет защитные силы и снижает риск простуд, но делать это нужно постепенно.
Перед сном проветривайте комнату и спите в прохладном помещении, укрываясь теплым одеялом. После пробуждения делайте зарядку при открытом окне – это мягко тренирует сосуды и дыхательную систему.
Полезны контрастные обливания с разницей температур не более 7-8 градусов и ежедневные прогулки на свежем воздухе.
Перед началом закаливающих процедур стоит проконсультироваться с врачом, особенно при хронических заболеваниях.
Закаливание полезно не всем. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, аритмией или стенокардией резкие перепады температуры могут быть опасны. Холод вызывает сужение сосудов и повышает нагрузку на сердце, что может привести к скачкам давления, одышке и болям в груди. В таких случаях любые закаливающие процедуры следует проводить только после консультации с врачом и под его контролем.
Физическая активность
Регулярные движения поддерживают тонус и улучшают обмен веществ.
Делайте утреннюю гимнастику, устраивайте короткие разминки в течение рабочего дня и ежедневно выделяйте хотя бы час на прогулку.
При возможности занимайтесь плаванием, бегом или велоспортом. Главное – сохранять постоянный ритм активности, даже если тренировки проходят дома.
Коррекция образа жизни
Осенью и зимой важно пересмотреть питание и режим.
Добавляйте в рацион овощи, фрукты и продукты с полезными жирами – орехи, рыбу, авокадо. Пейте больше жидкости, особенно теплых чаев и бульонов.
Полезно есть сытные блюда вроде супов и каш – они согревают и дают энергию.
Старайтесь получать больше света, поддерживать эмоциональное равновесие и при необходимости принимать витамины по рекомендации врача.
Забота о теле, движение и положительный настрой помогут сохранить здоровье и энергию даже в самый холодный сезон.
