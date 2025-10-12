#АЭС в Казахстане
Советы

Как подготовить организм к холоду: советы врачей

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 14:53 Фото: freepik
С приближением холодов стоит позаботиться не только о гардеробе, но и о собственном здоровье. Понижение температуры, нехватка солнца и сезонная усталость влияют на иммунитет и настроение, сообщает Zakon.kz.

Эксперт по физической реабилитации Владимир Бондаренко рассказал marieclaire.ru, как помочь организму легче пережить осень и зиму.

Закаливание

Закаливание укрепляет защитные силы и снижает риск простуд, но делать это нужно постепенно.

Перед сном проветривайте комнату и спите в прохладном помещении, укрываясь теплым одеялом. После пробуждения делайте зарядку при открытом окне – это мягко тренирует сосуды и дыхательную систему.

Полезны контрастные обливания с разницей температур не более 7-8 градусов и ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Перед началом закаливающих процедур стоит проконсультироваться с врачом, особенно при хронических заболеваниях.

Закаливание полезно не всем. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, аритмией или стенокардией резкие перепады температуры могут быть опасны. Холод вызывает сужение сосудов и повышает нагрузку на сердце, что может привести к скачкам давления, одышке и болям в груди. В таких случаях любые закаливающие процедуры следует проводить только после консультации с врачом и под его контролем.

Физическая активность

Регулярные движения поддерживают тонус и улучшают обмен веществ.

Делайте утреннюю гимнастику, устраивайте короткие разминки в течение рабочего дня и ежедневно выделяйте хотя бы час на прогулку.

При возможности занимайтесь плаванием, бегом или велоспортом. Главное – сохранять постоянный ритм активности, даже если тренировки проходят дома.

Коррекция образа жизни

Осенью и зимой важно пересмотреть питание и режим.

Добавляйте в рацион овощи, фрукты и продукты с полезными жирами – орехи, рыбу, авокадо. Пейте больше жидкости, особенно теплых чаев и бульонов.

Полезно есть сытные блюда вроде супов и каш – они согревают и дают энергию.

Старайтесь получать больше света, поддерживать эмоциональное равновесие и при необходимости принимать витамины по рекомендации врача.

Забота о теле, движение и положительный настрой помогут сохранить здоровье и энергию даже в самый холодный сезон.

Ранее мы писали о том, что нельзя есть утром натощак.

Айсулу Омарова
