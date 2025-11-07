#Народный юрист
Советы

Астролог Володина предупредила: эта пятница сломает планы даже самых стойких

астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 10:16 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, чего стоит ожидать от сегодняшнего дня, 7 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, "пятница по настроению совсем не пятница".

"Легкостью и отличным настроением не пахнет. А все потому, что Луна конфликтует с суровым Сатурном весь день без передышки. Не сетуем на судьбу, а, засучив рукава, беремся за самую неблагодарную, но необходимую работу – кто ее выполнит, если не мы?" – написала Володина в своем Telegram-канале.

Как отметила Василиса, самое время заняться всем, что откладывали в долгий ящик: переделываем документы по очередным требованиям, разбираем архивы и наводим в них порядок, стараемся спокойно реагировать на замечания руководства и относимся с пониманием к необходимости задержаться на работе.

"Вечером настроение не улучшится – недопонимания и ссоры, особенно со старшими, вероятны, поэтому лучше уединиться и привести мысли в порядок", – заключила она.

Ранее астрологи составили прогноз для всех знаков зодиака на седьмой день ноября 2025 года. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
