Кому стоит быть начеку в это воскресенье: гороскоп

Астрологи предупреждают: это воскресенье, 19 октября, принесет несколько неожиданных ситуаций. Для четырех знаков зодиака день может стать проверкой на выдержку. Главное – не поддаваться тревоге и держать эмоции под контролем, сообщает Zakon.kz.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Не спешите делиться планами и новостями. Есть риск, что ваши слова могут быть поняты неправильно. В воскресенье лучше помолчать, чем объясняться.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды советуют Львам снизить темп. Возможен конфликт из-за пустяка – особенно с теми, кто близок. Если чувствуете раздражение, просто отступите и дайте себе время остыть.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Вы можете столкнуться с внутренним сомнением или давлением со стороны других. Не принимайте решений под влиянием чужих эмоций. Слушайте себя – сейчас это важнее всего.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

День потребует осторожности в делах и переписках. Возможно, кто-то неправильно поймет ваше сообщение или просьбу. Лучше не полагаться на интуицию – проверяйте детали.

В целом воскресенье не станет тяжелым, но для этих знаков оно потребует собранности и терпения. Вечер принесет облегчение и чувство, что все было не зря.

