Кому стоит быть начеку в это воскресенье: гороскоп
Телец (20 апреля – 20 мая)
Не спешите делиться планами и новостями. Есть риск, что ваши слова могут быть поняты неправильно. В воскресенье лучше помолчать, чем объясняться.
Лев (23 июля – 22 августа)
Звезды советуют Львам снизить темп. Возможен конфликт из-за пустяка – особенно с теми, кто близок. Если чувствуете раздражение, просто отступите и дайте себе время остыть.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Вы можете столкнуться с внутренним сомнением или давлением со стороны других. Не принимайте решений под влиянием чужих эмоций. Слушайте себя – сейчас это важнее всего.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
День потребует осторожности в делах и переписках. Возможно, кто-то неправильно поймет ваше сообщение или просьбу. Лучше не полагаться на интуицию – проверяйте детали.
В целом воскресенье не станет тяжелым, но для этих знаков оно потребует собранности и терпения. Вечер принесет облегчение и чувство, что все было не зря.
