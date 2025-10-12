Кому из знаков зодиака стоит притормозить, а кому – действовать в воскресенье
Овен (21 марта – 19 апреля)
День активный, но не без нюансов. Вы почувствуете прилив энергии, однако важно направить ее в нужное русло. Избегайте конфликтов – действуйте, но спокойно.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Тельцам стоит замедлиться. День подойдет для домашнего уюта, кулинарных экспериментов и спокойных разговоров. Не пытайтесь успеть все сразу.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Близнецам звезды советуют действовать. Возможна неожиданная возможность – не упустите ее. Главное, не сомневайтесь в себе.
Рак (21 июня – 22 июля)
Раков ждет день раздумий. Стоит остановиться, прислушаться к себе и не торопиться с решениями. Ответ придет сам, если не мешать.
Лев (23 июля – 22 августа)
Для Львов воскресенье – день ярких событий. Можно позволить себе немного риска. Смелость сегодня сыграет на руку.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Девам пора сбавить обороты. Попытка все контролировать приведет к усталости. Лучше заняться чем-то простым и приятным.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Весам стоит сделать шаг навстречу переменам. Даже небольшой поступок сегодня может многое изменить. Не ждите идеального момента.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Скорпионам лучше держать эмоции под контролем. День может быть напряженным, но если действовать спокойно, все обернется в вашу пользу.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцам стоит использовать воскресенье по максимуму. Энергия благоприятна для встреч, поездок и новых идей. Не сидите на месте.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Козерогам рекомендуется замедлиться. Не все нужно решать сегодня. Лучше посвятить день восстановлению сил.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Водолеи могут почувствовать вдохновение. День подходит для творчества и общения с единомышленниками. Действуйте интуитивно.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Рыбам стоит быть внимательнее к мелочам. Не принимайте все близко к сердцу – спокойствие поможет увидеть ситуацию яснее.
