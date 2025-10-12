Кому из знаков зодиака стоит притормозить, а кому – действовать в воскресенье

Астрологи составили гороскоп на воскресенье, 12 октября 2025 года. Для одних знаков это день отдыха и тишины, для других – шанс проявить инициативу и сделать важный шаг, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

День активный, но не без нюансов. Вы почувствуете прилив энергии, однако важно направить ее в нужное русло. Избегайте конфликтов – действуйте, но спокойно.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам стоит замедлиться. День подойдет для домашнего уюта, кулинарных экспериментов и спокойных разговоров. Не пытайтесь успеть все сразу.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам звезды советуют действовать. Возможна неожиданная возможность – не упустите ее. Главное, не сомневайтесь в себе.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раков ждет день раздумий. Стоит остановиться, прислушаться к себе и не торопиться с решениями. Ответ придет сам, если не мешать.

Лев (23 июля – 22 августа)

Для Львов воскресенье – день ярких событий. Можно позволить себе немного риска. Смелость сегодня сыграет на руку.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам пора сбавить обороты. Попытка все контролировать приведет к усталости. Лучше заняться чем-то простым и приятным.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам стоит сделать шаг навстречу переменам. Даже небольшой поступок сегодня может многое изменить. Не ждите идеального момента.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам лучше держать эмоции под контролем. День может быть напряженным, но если действовать спокойно, все обернется в вашу пользу.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам стоит использовать воскресенье по максимуму. Энергия благоприятна для встреч, поездок и новых идей. Не сидите на месте.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогам рекомендуется замедлиться. Не все нужно решать сегодня. Лучше посвятить день восстановлению сил.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи могут почувствовать вдохновение. День подходит для творчества и общения с единомышленниками. Действуйте интуитивно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам стоит быть внимательнее к мелочам. Не принимайте все близко к сердцу – спокойствие поможет увидеть ситуацию яснее.

