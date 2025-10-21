#АЭС в Казахстане
#Интересное
Советы

Что нужно сделать будущей маме в Казахстане до и после родов

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 09:25 Фото: unsplash
Подготовка к рождению ребенка и послеродовой период в жизни женщины – очень важный период. И речь не только о физиологическом аспекте, но и, так сказать, бюрократическом. Во время беременности и после появления на свет малыша важно сделать ряд шагов, сообщает Zakon.kz.

В Электронном правительстве 21 октября 2025 года напомнили, что во время подготовки к родам необходимо:

  • прикрепиться к поликлинике;
  • оформить декретный отпуск;
  • встать на учет к врачу акушеру-гинекологу.

А после появления ребенка на свет нужно:

  • зарегистрировать его рождение;
  • поставить ребенка в очередь в детский сад;
  • подать заявление на получение пособий и выплат.

И большинство государственных услуг, связанных с беременностью и рождением ребенка, можно оформить онлайн на портале eGov.kz.

Так, до появления малыша на свет здесь доступны такие сервисы, как:

  • прикрепление к поликлинике;
  • постановка на учет к врачу акушеру-гинекологу;
  • оформление выхода в декретный отпуск.

Пошаговая инструкция, как это делать, приведена ниже.

Более подробно о каждой услуге можно узнать в разделе "Жизненные ситуации" на платформе gov.kz.

Ранее казахстанцам напомнили про важный сервис в eGov, который поможет защититься от мошенников.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
