Правда ли, что кошки могут чувствовать болезни своих владельцев

Владельцы кошек в большинстве своем замечают, что их питомцы способны улавливать настроение и чувства людей. Также существует мнение, что и болезнь человека домашнее животное чувствует, сообщает Zakon.kz.

Так, сотрудники кафедры зоотехники Университета штата Орегон выдвинули версию, что обоняние помогает кошкам улавливать химические сигналы в окружающей среде, исходящие от других животных и людей.

Исследование ученых, опубликованное в научном издании Applied Animal Behavior Science ("Прикладная наука о поведении животных"), также гласит, что благодаря развитому обонянию кошки действительно способны обнаружить болезнь.

Они чувствуют гормональные изменения в организме человека, поэтому практически мгновенно ощущают, если с ним что-то не так. Замечено, что, почувствовав болезнь, животные становятся более ласковыми.

Кроме того, способность кошек обнаруживать химические изменения в окружающей среде играет важную роль в снижении стресса.

"Они чувствуют себя в безопасности в окружении знакомых запахов, поэтому незнакомые запахи их настораживают. Признаки этой настороженности и изменения поведения питомца и замечает владелец", – цитирует ученых издание РБК Life.

Они также используют эту способность для отфильтровывания переносчиков болезней в своей среде. Например, две кошки трутся друг о друга, чтобы, помимо прочего, определить состояние здоровья друг друга.

