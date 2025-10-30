Гороскоп на 30 октября: занимайтесь своими делами

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" подготовили прогноз для всех знаков зодиака на 30 октября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Единственное, что сегодня от вас потребуется – это быть в нужном месте, в нужное время. Правда эта задача, обычно, представляется неразрешимой, но вдруг повезет.

Телец

Не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет скорее всего просто не очень удачно сформулированной, но тем ни менее невинной шуткой.

Близнецы

Если мечта и реальность чрезмерно далеки друг от друга, можно, конечно, и расстроиться. Однако лучше будет если вы предпримете минимальные усилия к исполнению своих мечтаний.

Рак

Сегодня можете не опасаться занудливых и раздражающих вас людей. Если им и удастся привлечь к своей унылой особе ваше внимание, то настроения они вам испортить не сумеют.

Лев

А вы нашли свое место под солнцем? Нашли, но оно занято? Гоните прохвоста, что это он расселся на вашем, самой судьбой вам предназначенном, стуле!

Дева

Позаботьтесь о парусах и руле, ветер же будет обеспечен высшими силами. Все, за что вы осмелитесь взяться сегодня, обязательно увенчается успехом.

Весы

Занимайтесь сегодня преимущественно своими собственными делами, благо их всегда предостаточно. Незачем взваливать на себя еще и чужие.

Скорпион

Сегодня окружающий мир может показаться вам странноватым, вы же, в свою очередь, покажетесь чудаком окружающему миру. Кто-то из вас изменится, кто – выяснится ближе к вечеру.

Стрелец

Вам придется бороться с соблазном выложить все свои секреты сразу. Не сдавайтесь без боя, обнародованные одновременно, они не вызовут должного эффекта.

Козерог

Если вы собираетесь отдаться на волю волн, будьте готовы к тому, что ветер переменится. Сегодня от вас потребуются решительные действия, как бы вы не старались от них откреститься.

Водолей

Даже если вам не удастся сегодня достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии. Тем более, что приобретенный опыт будет воистину бесценен.

Рыбы

Сегодня вам стоит прислушаться к тому, что говорят о вас окружающие. Узнаете много нового и интересного.

Стоит подсказать, что крупнейшее суперлуние года ожидается 5 ноября.