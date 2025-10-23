#АЭС в Казахстане
Советы

Персональный кредитный рейтинг в Казахстане: что это и зачем он нужен

калькулятор, кредитный рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 12:19 Фото: pexels
В Казахстане кредиты стали неотъемлемой частью финансовой жизни многих граждан. Но, чтобы получить кредит, недостаточно просто подать заявку – банки тщательно оценивают каждого заемщика. Одним из главных инструментов для этого является персональный кредитный рейтинг, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 23 октября 2025 года, в пресс-службе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРФРР) подробно объяснили, что такое персональный кредитный рейтинг и как он влияет на получение кредита.

Так, согласно закону РК "О кредитных бюро и формировании кредитных историй", кредитные бюро предоставляют не только саму кредитную историю, но и персональный кредитный рейтинг.

Персональный кредитный рейтинг – это балл, который автоматически рассчитывается кредитным бюро на основе записей кредитной истории и других персональных данных заемщика. Заемщик может узнать свой рейтинг, чтобы оценить вероятность одобрения кредита.

На рейтинг влияют множество факторов, в том числе:

  • наличие просрочек,
  • количество действующих кредитов,
  • передача долгов коллекторам и пр.

Стоит отметить, что персональный кредитный рейтинг носит информационный характер, и даже высокий балл не всегда гарантирует одобрение кредита. Банки и микрофинансовые организации (МФО) используют разные скоринговые модели, включая собственные алгоритмы.

Как кредитный рейтинг влияет на получение кредита

Кредитный рейтинг позволяет оценить добросовестность и надежность заемщика. Чем выше рейтинг – тем ниже кредитные риски, и тем выше вероятность одобрения кредита.

Могут ли банки и МФО отказать в кредите из-за низкого кредитного рейтинга

Если у заемщика низкий кредитный рейтинг, банки и МФО имеют право отказать в выдаче кредита.

"Кредитный рейтинг важен тем, что он отражает финансовую надежность заемщика и формируется на основе истории: наличие просрочек, объем и частота долгов, долговая нагрузка, судебные и коллекторские дела".Пресс-служба АРРФР ПК

Перед выдачей кредита финансовые организации обязаны оценивать платежеспособность клиента – это требование закона и Агентства.

Низкий рейтинг означает высокий риск невозврата, и кредитор имеет полное право отказаться от выдачи кредита. Согласно закону РК "О кредитных бюро и формировании кредитных историй", данные бюро могут быть использованы при принятии кредитного решения.

Однако выдача кредита – это не обязанность, а право кредитора. Даже при отсутствии просрочек банк может отказать, если считает риск слишком высоким.

Как улучшить кредитный рейтинг

Важные рекомендации:

  • Вовремя погашайте кредиты: лучше вносить платеж за 5-7 рабочих дней до даты списания.
  • Если есть возможность досрочного погашения, пользуйтесь ею. Однако обязательно убедитесь, что банк правильно зафиксировал досрочное погашение. Запросите справку о полном погашении кредита.
  • Не скрывайтесь от кредиторов при возникновении просрочек. С 1 октября 2021 года в Казахстане действует единый правовой режим урегулирования проблемной задолженности.

Как проверить кредитный рейтинг

Казахстанцы раз в год могут бесплатно получить свой кредитный рейтинг. Это можно сделать следующими способами:

  • Через портал eGov.kz.
  • Через сайт или приложение Первого кредитного бюро (1cb.kz).
  • Лично (офлайн): можно обратиться в: АО "Государственное кредитное бюро" (ГКБ), ТОО "Первое кредитное бюро" (ПКБ), ЦОН (ХҚКО) или отделение "Казпочты".

В этом случае, конечно же, как уточняют специалисты, при себе нужно иметь удостоверение личности. Если это первый запрос в текущем году – отчет предоставляется бесплатно.

Материал по теме

Казахстанцы не смогут искусственно завышать доходы ради кредита
Казахстанцы не смогут искусственно завышать доходы ради кредита

Ранее в АРРФР рассказывали о том, как формируется и используется кредитная история в Казахстане.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
