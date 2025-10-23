Персональный кредитный рейтинг в Казахстане: что это и зачем он нужен
Сегодня, 23 октября 2025 года, в пресс-службе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРФРР) подробно объяснили, что такое персональный кредитный рейтинг и как он влияет на получение кредита.
Так, согласно закону РК "О кредитных бюро и формировании кредитных историй", кредитные бюро предоставляют не только саму кредитную историю, но и персональный кредитный рейтинг.
Персональный кредитный рейтинг – это балл, который автоматически рассчитывается кредитным бюро на основе записей кредитной истории и других персональных данных заемщика. Заемщик может узнать свой рейтинг, чтобы оценить вероятность одобрения кредита.
На рейтинг влияют множество факторов, в том числе:
- наличие просрочек,
- количество действующих кредитов,
- передача долгов коллекторам и пр.
Стоит отметить, что персональный кредитный рейтинг носит информационный характер, и даже высокий балл не всегда гарантирует одобрение кредита. Банки и микрофинансовые организации (МФО) используют разные скоринговые модели, включая собственные алгоритмы.
Как кредитный рейтинг влияет на получение кредита
Кредитный рейтинг позволяет оценить добросовестность и надежность заемщика. Чем выше рейтинг – тем ниже кредитные риски, и тем выше вероятность одобрения кредита.
Могут ли банки и МФО отказать в кредите из-за низкого кредитного рейтинга
Если у заемщика низкий кредитный рейтинг, банки и МФО имеют право отказать в выдаче кредита.
"Кредитный рейтинг важен тем, что он отражает финансовую надежность заемщика и формируется на основе истории: наличие просрочек, объем и частота долгов, долговая нагрузка, судебные и коллекторские дела".Пресс-служба АРРФР ПК
Перед выдачей кредита финансовые организации обязаны оценивать платежеспособность клиента – это требование закона и Агентства.
Низкий рейтинг означает высокий риск невозврата, и кредитор имеет полное право отказаться от выдачи кредита. Согласно закону РК "О кредитных бюро и формировании кредитных историй", данные бюро могут быть использованы при принятии кредитного решения.
Однако выдача кредита – это не обязанность, а право кредитора. Даже при отсутствии просрочек банк может отказать, если считает риск слишком высоким.
Как улучшить кредитный рейтинг
Важные рекомендации:
- Вовремя погашайте кредиты: лучше вносить платеж за 5-7 рабочих дней до даты списания.
- Если есть возможность досрочного погашения, пользуйтесь ею. Однако обязательно убедитесь, что банк правильно зафиксировал досрочное погашение. Запросите справку о полном погашении кредита.
- Не скрывайтесь от кредиторов при возникновении просрочек. С 1 октября 2021 года в Казахстане действует единый правовой режим урегулирования проблемной задолженности.
Как проверить кредитный рейтинг
Казахстанцы раз в год могут бесплатно получить свой кредитный рейтинг. Это можно сделать следующими способами:
- Через портал eGov.kz.
- Через сайт или приложение Первого кредитного бюро (1cb.kz).
- Лично (офлайн): можно обратиться в: АО "Государственное кредитное бюро" (ГКБ), ТОО "Первое кредитное бюро" (ПКБ), ЦОН (ХҚКО) или отделение "Казпочты".
В этом случае, конечно же, как уточняют специалисты, при себе нужно иметь удостоверение личности. Если это первый запрос в текущем году – отчет предоставляется бесплатно.
