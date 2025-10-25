Какие болезни обостряются поздней осенью и что поможет с ними справиться

Переход из осени в зиму считается самым непростым периодом в году. К сезонным заболеваниям примешиваются тревожность и грусть, которые усугубляются из-за дефицита солнца и промозглой, неустойчивой погоды, сообщает Zakon.kz.

"Известия" пишут, что поздней осенью и в начале зимы первенство удерживают заболевания, вызванные острыми респираторно-вирусными инфекциями. В их числе – вирусы гриппа и коронавирусная инфекция. Предзимье – регулярный пик сезона таких недугов. Врач связывает это в первую очередь с переохлаждением организма и неустойчивыми погодными явлениями в виде колебаний температур и осадков. Такое пояснение сделал врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.

"В конце осени наблюдается тенденция не только к росту таких заболеваний, но и к увеличению количества осложнений на фоне уже перенесенных острых респираторных вирусных инфекций. Как правило, это выражается в развитии пневмонии и синуситов". Денис Прокофьев

По словам кардиолога, вторая большая группа заболеваний, характерная для этого сезона, – проявление сердечно-сосудистых заболеваний или обострение уже имеющихся хронических. На холоде сужаются сосуды, что значительно увеличивает нагрузку на них и приводит к увеличению нагрузки на сердце.

"Поэтому зачастую мы видим развитие пароксизмальных форм тахикардии, увеличение пульса в спокойном состоянии, гипертонические кризы, повышение давления выше показателя 160 на 80, приступы стенокардии, наличие загрудинных болей". Денис Прокофьев

Осень – влажное время года с большим количеством дождей, и это надо учитывать, чтобы не запустить проблемы со здоровьем. Такие погодные условия, по словам эксперта, могут спровоцировать развитие артритов, остеоартрозов, подагрических и псориатических артритов. Людей беспокоят проблемы, связанные с заболеваниями суставов. "К сожалению, холод и влажность – это негативные факторы именно для такой группы", – резюмирует врач.

"Не стоит забывать, что неблагоприятные погодные явления несут и определенный стрессовый фактор. В этой связи тоже ожидается рост заболеваемости. Стрессы крайне неблагоприятно влияют на желудочно-кишечный тракт. Существуют даже язвы ЖКТ, которые так и называются – стрессовые язвы. Кроме того, у пациентов обостряется псориаз – стресс является ведущим фактором этого недуга". Денис Прокофьев

Окончание осени и начало зимы доктор называет головной болью для лор-врачей. В этот период обостряются не только синуситы, но и развиваются аллергические реакции, связанные с активностью плесневых грибков, которые активно размножаются в опавшей листве и помещениях с повышенной влажностью.

"Поэтому фиксируется большое количество аллергий, аллергических синуситов и дерматозов. Важно помнить о характерных для поздней осени проблемах и стараться их избегать. В первую очередь укрепляйте иммунный статус, поддерживайте постоянную влажность в помещении и одевайтесь по погоде". Денис Прокофьев

Врач-гастроэнтеролог клиники Снежанна Карпова советует в осеннее время обратить внимание на питание – оно должно быть сбалансированным и разнообразным. Важно соблюдать режим питания. Главное – не оставаться голодным, поэтому не стоит игнорировать основные приемы пищи. Можно даже добавлять несколько перекусов между ними.

"В осенний рацион обязательно включите овощи. Новый урожай – кладезь витаминов, минералов и ценной клетчатки. Овощи можно есть в сыром виде, варить, тушить и запекать. Например, тыква обладает антиоксидантными свойствами и общеукрепляющим воздействием на иммунную систему. Регулярное употребление этого овоща служит профилактикой остеопороза. Полезна тыква и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы". Снежанна Карпова

По словам гастроэнтеролога, суточная норма употребления тыквы – не более 200-300 г для взрослого здорового человека. Отказаться от этого овоща стоит при обострениях заболеваний ЖКТ, таких как язвенная болезнь и панкреатит: продукт может оказывать раздражающее действие на желудок и кишечник, так как содержит грубые волокна (клетчатку). При сахарном диабете лучше отдавать предпочтение менее сладким сортам.

Эксперт советует увеличить в рационе количество молочной и кисломолочной продукции – это идеальный вариант питательной, но не такой уж калорийной пищи. Лучше выбрать продукты со средней жирностью: молоко, кефир, простоквашу, творог, сыр, натуральный йогурт.

"Ешьте больше цельнозерновых продуктов: цельнозерновой хлеб, орехи, каши. Такая пища является ценным источником клетчатки, прекрасно насыщает организм полезными веществами и надолго сохраняет чувство сытости. Кроме того, клетчатка улучшает работу пищеварительной системы и поддерживает метаболизм на должном уровне, что очень важно для подтянутой фигуры и крепкого здоровья". Снежанна Карпова

Снежанна Карпова советует контролировать количество жирной пищи. Отдавать предпочтение лучше полезным жирам, которые содержатся в нежирном мясе, птице, белой рыбе, авокадо, оливковом масле, орехах. Однако их тоже следует употреблять разумно и в определенных количествах в связи с риском набора избыточного веса. Для поднятия настроения будут полезны сухофрукты, финики, мед, ягоды и фрукты.

Ранее кандидат медицинских наук, психолог Екатерина Орлова рассказала, что осенью обостряется шопоголизм. По ее словам, компульсивное покупательское поведение – форма зависимости, в основе которой "попытка регуляции эмоционального состояния".