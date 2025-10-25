#АЭС в Казахстане
Чем может обернуться хронический недосып

Чем может обернуться хронический недосып , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 14:03 Фото: pixabay
Из-за хронического недосыпа снижается концентрация, ухудшается память, растет уровень тревожности и падает когнитивная продуктивность, сообщает Zakon.kz.

"Известия" со ссылкой на слова CEO Bioniq Россия и СНГ Давида Казаряна пишут, что длительный недосып рискует обернуться ожирением до 55%, сахарным диабетом второго типа – на 48%, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также ускоряет биологическое старение клеток.

"Дефицит сна нарушает выработку лептина и грелина – гормонов, отвечающих за чувство голода и насыщения, из-за чего человек переедает и набирает вес. Сон – не только отдых, а фундамент физиологического и ментального восстановления. Во сне мозг очищается от токсинов, происходит регенерация тканей, нормализуется уровень кортизола, а также укрепляется иммунитет".Давид Казарян

Для улучшения качества сна эксперт рекомендует завести полезные привычки:

  • фиксированный график (ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные);
  • минимальный свет вечером (избегать ярких экранов и использовать теплое освещение за час до сна);
  • комфортная температура (оптимальная +18...+20 градусов);
  • умеренная физическая активность днем и вечерние ритуалы, такие как медитация, чтение или дыхательные техники.

По словам Давида Казаряна, ключевую роль играют и нутриенты, которые влияют на гормоны сна и уровень стресса.

"Среди них магний, L-теанин, мелатонин, цинк, витамин B6, а также растительные адаптогены – пассифлора и валериана. Не нужно действовать наугад. Даже в вопросах сна универсальных решений не существует: организму может не хватать конкретных веществ, и именно персонализированный подход (на основе анализа крови или объективных биомаркеров) дает устойчивый результат".Давид Казарян

Здоровый сон – основа физического и ментального благополучия. Если человек достаточно высыпается, тем больше у него энергии, ясности и устойчивости в повседневной жизни.

Ранее мы писали, какие болезни обостряются поздней осенью и что поможет с ними справиться.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
