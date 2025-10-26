#АЭС в Казахстане
Советы

Как перестать сравнивать себя с другими

девушки, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 13:26 Фото: freepik
Социальные сети превратились в витрину чужих успехов – идеальные фото, быстрые карьеры, счастливые отношения. На этом фоне собственная жизнь может казаться тусклой. Как с этим бороться – читайте на Zakon.kz.

Как отмечают психологи, проблема не в том, что мы смотрим на других, а в том, что делаем это без контекста.

Чужие победы видны, чужие сомнения – нет. Мы видим результат, но не путь: сколько раз человек ошибался, сомневался, с чего начинал. Это создает иллюзию, будто у других все легко и просто, а у нас – нет. В итоге сравнение превращается в источник тревоги и выгорания.

Психологи советуют: если чувствуете, что сравнения стали привычкой, стоит переключить внимание с "других" на "себя вчера". Единственный честный ориентир – собственный прогресс. Маленькие шаги, которые вы сделали, – уже движение вперед, даже если никто их не видит.

Важно помнить, что сравнение – естественная часть человеческой психики. Полностью избавиться от него невозможно, да и не нужно. Важно научиться использовать его конструктивно. Например, воспринимать чужие успехи не как угрозу, а как вдохновение.

Хороший способ перестроить мышление – ограничить время в соцсетях, особенно если чувствуете раздражение или апатию после просмотра ленты. Как отмечают специалисты, информационный шум усиливает чувство несоответствия и искажает восприятие реальности.

Сравнение с другими – ловушка, из которой можно выйти, если вернуть внимание к себе. Каждый живет в своем ритме, и то, что кажется "поздно" или "медленно", для вас может быть именно вовремя.

Ранее мы писали о том, как отказывать людям, не испытывая чувства вины.

Айсулу Омарова
