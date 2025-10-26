Как правильно поужинать, чтобы быстрее заснуть

Сомнолог Валерия Бонадыкова объяснила, какие продукты нужно включить в меню ужина, чтобы быстрее уснуть, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала "Ленте.ру", что на ужин лучше употреблять продукты, в которых имеется триптофан, – аминокислота, участвующая в выработке гормона сна мелатонина. К примеру, индейку, рыбу, яйца, молоко, овсянку и цельнозерновой хлеб.

"Сложные углеводы помогают триптофану лучше усваиваться", – уточнила она.

Бонадыкова также посоветовала съесть немного зелени или орехов, поскольку содержащийся в них магний снижает тревожность и мышечное напряжение. Среди напитков она отметила травяные чаи: ромашковый, мелиссовый или лавандовый.

"Теплое молоко с низким содержанием жира также поможет быстрее заснуть за счет стимуляции выработки гормонов серотонина и мелатонина", – добавила Бонадыкова.

Эксперт рекомендует отказаться перед сном от употребления кофе, алкоголя, газированных напитков, крепкого чая и энергетиков, так как они возбуждают нервную систему и нарушают фазы сна.

Ранее сообщалось, чем может обернуться хронический недосып.