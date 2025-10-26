#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.13
624.88
6.64
Советы

Как правильно поужинать, чтобы быстрее заснуть

как правильно поужинать, чтобы быстрее зануть, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 01:18 Фото: pixabay
Сомнолог Валерия Бонадыкова объяснила, какие продукты нужно включить в меню ужина, чтобы быстрее уснуть, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала "Ленте.ру", что на ужин лучше употреблять продукты, в которых имеется триптофан, – аминокислота, участвующая в выработке гормона сна мелатонина. К примеру, индейку, рыбу, яйца, молоко, овсянку и цельнозерновой хлеб.

"Сложные углеводы помогают триптофану лучше усваиваться", – уточнила она.

Бонадыкова также посоветовала съесть немного зелени или орехов, поскольку содержащийся в них магний снижает тревожность и мышечное напряжение. Среди напитков она отметила травяные чаи: ромашковый, мелиссовый или лавандовый.

"Теплое молоко с низким содержанием жира также поможет быстрее заснуть за счет стимуляции выработки гормонов серотонина и мелатонина", – добавила Бонадыкова.

Эксперт рекомендует отказаться перед сном от употребления кофе, алкоголя, газированных напитков, крепкого чая и энергетиков, так как они возбуждают нервную систему и нарушают фазы сна.

Ранее сообщалось, чем может обернуться хронический недосып.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Как засыпать быстрее, рассказала сомнолог
17:57, 11 марта 2023
Как засыпать быстрее, рассказала сомнолог
Врач назвал продукты, которые помогут быстрее заснуть
16:34, 12 ноября 2023
Врач назвал продукты, которые помогут быстрее заснуть
Как быстро заснуть – совет эксперта
21:11, 17 мая 2024
Как быстро заснуть – совет эксперта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: