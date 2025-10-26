#АЭС в Казахстане
Советы

Как научиться получать удовольствие от рутины

фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 16:08
Мы привыкли считать рутину врагом – чем-то серым, однообразным и утомительным. Но именно в повторяющихся делах проходит большая часть нашей жизни, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают психологи, умение находить удовольствие в простых вещах – это не врожденный дар, а навык, который напрямую связан с внутренним спокойствием и внимательностью к моменту.

Рутина дает опору. Она делает день предсказуемым, а значит – устойчивым. Когда все вокруг меняется слишком быстро, привычные действия вроде утреннего кофе, дороги на работу или вечерней уборки возвращают ощущение контроля. Это и есть маленькие якоря, помогающие держать равновесие.

Проблема в том, что многие воспринимают повторение как застой. Но, как отмечают специалисты, именно в рутине формируется характер. Повторяя одни и те же действия, человек тренирует дисциплину, внимание и способность быть "здесь и сейчас". Это похоже на медитацию – когда фокус не на результате, а на процессе.

Материал по теме

фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 16:08
Как перестать сравнивать себя с другими

Чтобы почувствовать вкус повседневности, достаточно начать с малого. Делать привычные вещи осознанно – не на автомате, а замечая детали: запах утреннего воздуха, звук воды, тепло чашки в руках. Специалисты советуют придавать даже самым простым делам символический смысл – например, рассматривать уборку как способ привести в порядок не только дом, но и мысли.

Со временем такая внимательность превращает рутину из скучной необходимости в личный ритуал. В ней появляется тишина, порядок и ощущение опоры. А удовольствие приходит не от того, что день особенный, а от того, что он – ваш.

Ранее мы писали о том, как отказывать людям, не испытывая чувства вины.

Айсулу Омарова
