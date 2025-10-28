#АЭС в Казахстане
Советы

Названы знаки зодиака, кого Вселенная щедро наградит в ноябре 2025 года

гороскоп, астрология, прогноз, ноябрь, 2025 , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 18:18 Фото: pixabay
Ноябрь обещает быть насыщенным: звезды готовят встряску для эмоций, ума и кошелька, сообщает Zakon.kz.

Этот месяц станет проверкой на зрелость, но и временем прорывов – особенно для Тельцов, Скорпионов и Водолеев. Ясновидящая Кажетта уверена: их усилия наконец будут вознаграждены, пишет Вечерняя Москва.

Телец

Вы почувствуете уверенность и стабильность. Финансовые результаты порадуют, а новые знакомства помогут продвинуться в делах. Не забывайте ценить простые радости – они сохранят внутренний баланс.

Скорпион

Ваш месяц силы и решимости. Судьба даст шанс проявить характер и добиться признания. В работе – успех, в любви – искренние чувства и новые связи. Главное – не бояться действовать.

Водолей

Все начнет складываться в единую картину. Проекты, в которые вы вкладывали душу, принесут плоды, а идеи обретут признание. Наступает период гармонии и уверенности: вы наконец живете в своем ритме.

А ранее известный российский астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, который отталкивает руководителей.

Айсулу Омарова
