Названы продукты, которые могут повысить шансы на отцовство

Плохое питание может снижать количество и качество сперматозоидов, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупреждает российский врач-репродуктолог Гюнай Салаева. В интервью aif.ru она рассказала, какие продукты помогут мужчинам поддерживать репродуктивное здоровье.

"Процесс образования сперматозоидов очень сложный", – объясняет специалист.

На его эффективность влияют гормоны, температура тела и важные питательные вещества: цинк, селен, фолиевая кислота, витамин D, L-карнитин и антиоксиданты.

Цинк – ключ к крепкой сперме. Его много в устрицах и тыквенных семечках, которые одновременно дают магний, полезные жиры и антиоксиданты.

Селен содержится в бразильских орехах и яйцах, а последние к тому же богаты витаминами D и B12.

Для здоровья репродуктивной системы Салаева советует чаще есть жирную рыбу: омега-3 жирные кислоты помогают формировать мембраны сперматозоидов, а витамин D регулирует уровень тестостерона.

Не забывайте и о овощах и зелени: темно-зеленая листовая зелень, помидоры, авокадо, морковь снабжают организм витаминами и антиоксидантами, которые улучшают качество спермы. А чтобы защитить сперматозоиды от повреждений, врач рекомендует темный шоколад и куркуму.

"Питание напрямую влияет на мужскую фертильность", – подытожила Салаева.

