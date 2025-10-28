#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
535.83
624.94
6.69
Советы

Названы продукты, которые могут повысить шансы на отцовство

мужчины-отцы, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 00:38 Фото: freepik
Плохое питание может снижать количество и качество сперматозоидов, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупреждает российский врач-репродуктолог Гюнай Салаева. В интервью aif.ru она рассказала, какие продукты помогут мужчинам поддерживать репродуктивное здоровье.

"Процесс образования сперматозоидов очень сложный", – объясняет специалист.

На его эффективность влияют гормоны, температура тела и важные питательные вещества: цинк, селен, фолиевая кислота, витамин D, L-карнитин и антиоксиданты.

Цинк – ключ к крепкой сперме. Его много в устрицах и тыквенных семечках, которые одновременно дают магний, полезные жиры и антиоксиданты.

Селен содержится в бразильских орехах и яйцах, а последние к тому же богаты витаминами D и B12.

Для здоровья репродуктивной системы Салаева советует чаще есть жирную рыбу: омега-3 жирные кислоты помогают формировать мембраны сперматозоидов, а витамин D регулирует уровень тестостерона.

Не забывайте и о овощах и зелени: темно-зеленая листовая зелень, помидоры, авокадо, морковь снабжают организм витаминами и антиоксидантами, которые улучшают качество спермы. А чтобы защитить сперматозоиды от повреждений, врач рекомендует темный шоколад и куркуму.

"Питание напрямую влияет на мужскую фертильность", – подытожила Салаева.

Ранее мы сообщали, что эксперт развенчала миф о "вредном" хлебе на закваске

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Названы продукты, употребление которых продлит жизнь
09:09, 02 мая 2024
Названы продукты, употребление которых продлит жизнь
Назван продукт, который замедляет старение клеток
10:41, 11 февраля 2025
Назван продукт, который замедляет старение клеток
Эндокринолог назвала топ-5 продуктов, которые нужно есть зимой
04:00, 20 января 2024
Эндокринолог назвала топ-5 продуктов, которые нужно есть зимой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: