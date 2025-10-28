Названы продукты, которые могут повысить шансы на отцовство
Об этом предупреждает российский врач-репродуктолог Гюнай Салаева. В интервью aif.ru она рассказала, какие продукты помогут мужчинам поддерживать репродуктивное здоровье.
"Процесс образования сперматозоидов очень сложный", – объясняет специалист.
На его эффективность влияют гормоны, температура тела и важные питательные вещества: цинк, селен, фолиевая кислота, витамин D, L-карнитин и антиоксиданты.
Цинк – ключ к крепкой сперме. Его много в устрицах и тыквенных семечках, которые одновременно дают магний, полезные жиры и антиоксиданты.
Селен содержится в бразильских орехах и яйцах, а последние к тому же богаты витаминами D и B12.
Для здоровья репродуктивной системы Салаева советует чаще есть жирную рыбу: омега-3 жирные кислоты помогают формировать мембраны сперматозоидов, а витамин D регулирует уровень тестостерона.
Не забывайте и о овощах и зелени: темно-зеленая листовая зелень, помидоры, авокадо, морковь снабжают организм витаминами и антиоксидантами, которые улучшают качество спермы. А чтобы защитить сперматозоиды от повреждений, врач рекомендует темный шоколад и куркуму.
"Питание напрямую влияет на мужскую фертильность", – подытожила Салаева.
